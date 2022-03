Rubén Pozo / Canciones para 15 Momentos

Rubén Pozo hace doblete con nosotros y eso es un honor para los que componemos el equipo. Si el otro día pudimos descubrir su lado más personal, hoy tenemos la oportunidad de poder descubrir sus 15 canciones favoritas para ciertas situaciones vitales.

Como él mismo dice: «Desde 1995 sacando discos y tocándolos por ahí«. Ahora, mientras que esperamos a su nuevo disco que saldrá en mayo, conocemos su elección para nuestra lista, ¡A disfrutarla!

1 – Canción para un funeral

Pasa la vida, de Pata Negra. Parece como que pega en una situación así. Y es alegre.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

«Good Morning» de los Beatles. Me venía a huevo, no?, de los Beatles. Me venía a huevo, ¿no?

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Loving the Alien, de David Bowie. Porque me encanta esa canción y lleva a seres de otra galaxia dentro

4 – Canción para un resacón

Cualquiera de Django Reindhardt. Porque me transporta a otra época. Porque es música acústica sin baterías machaconas. Caricias para los oídos.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Slave, de los Rolling Stones. Por el título. Y por temazo, vaya.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

«Ya se han casao, ya se han casao» porque a veces no hay que buscar, innovar y que para algo existen los clásicos.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Fight fire with fire, de Metallica. En el momento adecuado y si la ocasión es propicia esta canción me pone como una moto.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Albatross, de Fleetwood Mac. Es una canción para cerrar los ojos, abrir las alas de la mente y volar sobre el océano.

9 – Canción para ir a correr

Run run run, de la Velvet Underground. Por el título y porque la música acompaña al trote. O Corre corre, de Leño. Por lo mismo.

10 – Canción para un día de playa

Brown eyed girl, de Van Morrison. No habla de eso, pero la música transmite alegría y que vamos a pasar un día guay en la playa con las palas, la neverita y las olas.

11 – La jodida mejor canción de amor

You, de George Harrison. Describe a la perfección el sentimiento de amar y ser correspondido. Y lo o hace con sólo seis versos y una música irresistible.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

No sé…Porque esto es África (Ramalamadin-don) de Shakira. Por por era alguna, pero la verdad es que tampoco es que sea una canción que odio. Entiendo la pregunta pero no sé si tengo de esas.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

Revolution 9, de los Beatles. Rara y vigente. Es el sonido de los tiempos locos que vivimos. Tampoco creo que sea formalmente una canción. Es más un collage sonoro.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Dentro, de Aute. Qué bonito y qué triste lo cuenta. Todo un poeta. Arte mayor. Y está hablando de onanismo. Un genio Luis Eduardo.

15 – Canción para una manifestación

Killing in the name de Rage Against The Machine. Es la primera que me ha venido a la mente. Pero luego podría cambiar en función de lo que se pida en la manifestación.

Rubén Pozo – 15 canciones para 15 momentos en Spotify