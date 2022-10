San Quentin / 15 canciones para 15 momentos

¿Sabéis esa sensación cuando escucháis a una banda por primera vez y, de forma automática, descubrís algo que os engancha a su música? Eso nos ha pasado estos días con San Quentin, una joven banda procedente de Southend-on-Sea, en Reino Unido, que creemos que van a ser una de las grandes promesas de este año.

Ojo, que no lo decimos solamente nosotros, y es que la mismísima BBC ya les eligió como una de las bandas a seguir en 2022. Con sus conmovedores riffs y sus estribillos perfectamente diseñados para cantar en directo, la banda formada por el compositor Liam Cass, el cantante Owen Eves, el baterista Luke Johns, el bajista Nick Keep y el guitarrista Dan Ridgwell se nos presentan con el single You Got Some Nerve, recién estrenado y que ya hemos añadido a nuestras playlists.

Se trata del quinto single que lanzan en su aún corta carrera y que, según su propia descripción, «está inspirado en una conversación con un amigo, en la que decíamops que el romance moderno es como un duelo mexicano. El primero en responder es el primero que está acabado».

No sabemos si esto es así, pero como nos han dado la oportunidad de conocerles un poco mejor, les hemos invitado a presentarse eligiendo nuestra ya clásica lista de 15 canciones para 15 situaciones.

¿Cómo quedará la elección de los británicos?

1 – Canción para un funeral

Elvis Presley – If I Can Dream. La razón es que sería un homenaje a la leyenda Elvis, que es uno de los favoritos de la banda, y esta sería nuestra canción favorita conjunta, llena de emoción y con una gran voz.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

Paolo Nutini – Pencil Full Of Lead. Y es que, ¿cómo no podrías empezar tu día felizmente si suena esta canción?

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Sweet Caroline, del gran Neil Diamond. Consigamos a una gran multitud de gente cantando esta canción para presentarnos a los extraterrestres (risas).

4 – Canción para un resacón

Celine Dion – My Heart Will Go On. Música triste para momentos tristes.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Seafreat – Atlantis. A veces solo tienes que sentir la música y esta es una canción perfecta para conseguirlo.

6 – Canción para tu boda / arrejuntamiento

Who’s Loving You, de los Jackson 5. Una canción con la palabra amor en el título tiene que ser apropiada para esto.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Can’t Get Not Sleep de Insomnia. Claramente, esta canción habla por sí misma.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Pink Floyd – Wish You Were Here. Otro tema que habla por sí mismo, un verdadero gran éxito que te atrapa fácilmente.

9 – Canción para ir a correr

Beastie Boys – Sabotage. Sí o sí, esta canción logrará que te pongas en marcha.

10 – Canción para un día de playa

Hotel California de The Eagles. Esta canción huele a verano por los cuatro costados.

11 – La jodida mejor canción de amor

Whitney Houston – I Will Always Love You. Seguramente que sea esta la mejor, casi seguro que no nos atreveríamos a cantarla, pero vale la pena incluirla.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Cardi B – WAP. Eso sí, no estoy seguro de querer explicarlo.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

De nuevo, Cardi B – WAP. Simplemente, escuchadla y descubrid el porqué.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Seventeen Going Under de Sam Fender. Una canción redonda, una de las mejores de todos los tiempos, pero moderna al mismo tiempo.

15 – Canción para una manifestación

Step Off por… ¡nosotros mismos! No estoy seguro de para qué sería la manifestación, pero ya que estamos, podría sonar nuestra música (risas).

Y para despedirnos, ¿un saludo o mensaje para los lectores de CrazyMinds?

Por supuesto. Vemos muchas bandas que van a España y tocan grandes conciertos, así que, ¡nos encantaría ir y tocar allí alguna vez! Venga, dadnos alguna pista, ¿cuál sería el mejor sitio de España para tocar? Si queréis, mandadnos vuestra respuesta en Instagram. ¡Gracias!

