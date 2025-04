Tonino Carotone / 15 canciones para 15 momentos

Tonino Carotone es un cantautor español con alma nómada y espíritu bohemio. Enamorado de la música italiana, alcanzó el éxito con Me cago en el amor en el año 2000, convirtiéndose en un referente del mestizaje musical con su inconfundible estilo.

Antes de su carrera en solitario formó parte de Kojón Prieto y los Huajolotes, y a lo largo de los años ha seguido explorando sonidos que mezclan tradición y desenfado. Tras salir del circuito musical durante un largo periodo, vuelve a la industria en compañía de su amigo Giulio Wilson con su nuevo disco Mondo DiVino.

Un trabajo que presentarán el 2 de mayo en la Sala Razzmatazz de Barcelona, el 3 de mayo en la Sala Villanos de Madrid y el 4 de mayo en la Sala Jerusalem en Valencia. Entradas aquí a la venta.

El primer adelanto del álbum es Mamá, cuyo videoclip incluimos a continuación.

Ahora os dejamos con las quince canciones que nos propone para momentos variados de la vida, ¿Qué te parecen?

1 – Canción para un funeral

Highway to Hell de AC/DC.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

Sex And Drugs And Rock And Roll de Ian Dury

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Mondo Difficile, en su conjunto, de Tonino Carotone.

4 – Canción para un resacón

Para todo el año de José Alfredo Jiménez

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Cualquier canción de Maná.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

Yo no me caso compadre de Los Caballeros.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Samba Lady de Juan Pardo.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Poca Luz de Txerena.

9 – Canción para ir a correr

Barrio Conflictivo de Barricada.

10 – Canción para un día de playa

Escuela de calor de Radio Futura.

11 – La jodida mejor canción de amor

Me cago en el amor, de Tonino Carotone.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Sevilla de Miguel Bosé.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

Bambú de Miguel Bosé.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Resistiré de Barón Rojo.

15 – Canción para una manifestación

No hay tregua de Barricada.

Os dejamos disfrutar de esta maravillosa lista, ¡Que la disfrutéis!