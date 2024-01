Tórtel / 15 canciones para 15 momentos

Tórtel es el nombre propio del proyecto de canciones del valenciano Jorge Pérez. Sus álbumes, Entusiasmo (El Volcán, 2012), La Gran Prueba (Gran Derby, El Volcán, 2014), Transparente (Intromúsica, 2016) Las tres tormentas (Intromúsica, 2018) y Calavera suave (2022) estuvieron en las listas de lo mejor del año en diversos medios, y sirvieron para definirlo como un gran compositor de canciones capaz de mezclar con personalidad desde el folk de aires mediterráneos, a la psicodelia más ensoñadora, pasando por el pop electrónico más inquieto y explorador.

Tórtel vive a las afueras. Ahora publica su nuevo single Volcanito dormido otra muestra de su pop escurridizo, sofisticado y minimalista. Volcanito dormido se construye alrededor de samples majestuosos, el groove de la batería de Enric Alepuz y arreglos tintineantes.

Las imágenes confusas creadas por Tórtel brillan en la superficie de la producción, formando una canción libre de cualquier tipo de atadura a partir de autorreferencias y homenajes nada disimulados a su amado artista argentino Francisco Bochatón. Volcanito dormido está llena de aristas, sorpresas, y de mensajes velados. Antes de haberlo asimilado todo, se evapora. Pero uno siempre tiene la alegría de volver a empezar.

Ahora, desde esta sección, nos desvela sus 15 canciones elegidas para ciertos momentos vitales para conocerle mejor , ¡Descúbrelas!

1 – Canción para un funeral

Story of an Artist de Daniel Johnston. El motivo está ya en la primera frase de la canción » Es como cuando vas a leer tu propia poesía’‘.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

Creo que tiene la buena vibra que uno necesita para empezar el día con buen pie, sin estridencias y elegantemente. Rollo chill, y sin pisar el booster: Silly Games de Janet Kay

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Para que sientan que posiblemente no estemos tan lejos de ellos, Chrome Country de Oneothrix Point Never.

4 – Canción para un resacón

Peace Piece de Bill Evans, porque después de la tormenta llega la calma.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Escuchar Same Girl de Randy Newman en un mal día puede que sea regocijarse en el bajón, pero puedo asegurar que, a veces, también cura.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

Una canción que nos guste a los dos, claro. Podría ser Lightwoks de Atlas Sound. Vals ideal para el baile nupcial.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Perdí la cabeza para siempre un día que, siendo yo muy crío, mi hermano mayor puso esta canción en casa. Y la perdí aún más cuando pude ver el videoclip en la tele: Once in a Lifetime de Talking Heads.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

#3 de Aphex Twin. De una manera sutil y mágica esta canción te está contando un montón de cosas, pero en realidad no dice nada. Todas esas cosas aparecen confusas y maravillosas en tu cabeza cuando la escuchas, y cambian cada vez que la oyes.

9 – Canción para ir a correr

Algo que te aporte más energía que cualquier bebida isotónica. Heel of a Life de Kanye West, por ejemplo.

10 – Canción para un día de playa

Escuchar Lonely Girl de Barry Biggs un día de playa refresca más que un Colajet.

11 – La jodida mejor canción de amor

God Only Knows de Beach Boys es la canción de amor perfecta. Hasta Paul McCartney lo dijo.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Tampoco es que la odie, pero, aunque me satura bastante, no puedo evitar que siempre que suene me atrape un poco, y me endemonie. Chiquetere de Chiquetere Band. Algo muy valenciano.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

No sé si es la más rara, pero, desde luego, rara y fascinante es. The Bublight de Joe Meek. Estaba loco pero sabía cosas.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Haberla escrito sería un sueño, me conformaría con saber tocarla Quiet Nights of Quiet Stars de Stan Getz, Antônio Carlos Jobim, João Gilberto y Astrud Gilberto

15 – Canción para una manifestación

‘Sound of da Police’ de KRS-One mola porque puede servir de aviso cuando los antidisturbios se acercan »Woop-woop, Woop-woop»

Un saludo final para los lectores…

«Espero que os haya gustado esta selección de canciones, quizás hayáis descubierto alguna que no conocíais. Eso sería guay. También podéis escuchar mi nueva canción, se llama VOLCANITO DORMIDO. Mua».

Tórtel