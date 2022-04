Viva Suecia /15 Canciones para 15 Momentos

Viva Suecia son una de las bandas del momento. Cero dudas. Carisma, energía y mucho trabajo duro representan los valores de esta formación. No hemos aprendido nada es el primer avance de un nuevo disco, otro nuevo himno en un suma y sigue. Estamos deseando descubrirlo.

Ahora, descubre sus 15 canciones para quince situaciones vitales, donde nos dejan un bonito mensaje a nuestros lectores: «Nosotros veníamos a hablar de No hemos aprendido nada, que salió el pasado 24 de marzo y es el primer single de nuestro próximo disco, pero ha sido un placer recomendar algunas canciones. Un abrazo enorme, nos vemos en los conciertos«.¡A disfrutar!

1 – Canción para un funeral

Pues depende de quién sea el funeral, si es para el nuestro, por favor poned Lazarus, de David Bowie. Si es para alguien a quién queremos, Sin ti, de Los Panchos. Y si es para el de alguien desconocido, seguro que vale My Way, de Sinatra, The sound of silence, de Simon & Garfunkel o Candle in the wind, de Elton John.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

Cualquier canción que uses para despertarte, es susceptible de que puedas cogerle manía, tuve puesta durante años Crystalised, de The XX; era perfecta para abrir los ojos poco a poco e ir despertando con energía.

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

La leyenda del tiempo, de Camarón, porque esa canción, en sí misma, ya es de otra galaxia.

4 – Canción para un resacón

Para una resaca es mejor no poner ninguna canción, pero si lo que quieres es tomarte una caña, poner algo de música para animarte y continuar la fiesta… Instant Crush, de Daft punk.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Sargento de Hierro, de Morgan, es una de las canciones más bonitas que se han hecho en este país, pero que si la oyes en un mal día, puede hundirte de una manera preciosa en la tristeza.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

Perfect Day, de Lou Reed, porque sí.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Iba a poner que cualquier track de Across the Universe, de Justice, pero me he dado cuenta de que la elección perfecta para perder la cabeza es el corte final, en el que pinchan básicamente Master of Puppets, de Metallica, así que directamente, para perder la puta cabeza, lo mejor es ponerse Metallica.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Outside, de Parcels consigue trasladarte a la paz absoluta de una manera muy orgánica, sin hacerte creer que estás en conexión con la naturaleza, contigo mismo, o cosas así; simplemente en conexión con la música. Es más bien una abstracción.

9 – Canción para ir a correr

Keep Moving, de Jungle, ese groove hace que corras sin quererlo.

10 – Canción para un día de playa

On the beach, de Chris Rea, es la elección de Santos, de Santos y Fluren.

11 – La jodida mejor canción de amor

Más que de amor es desamor, Lo que construimos, de Natalia Lafourcade. Por tratar una ruptura o despedida con tanto respeto y amor por lo que fue.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Hentai, de Rosalía, amamos la canción pero odiamos al primero de nosotros que cante eso de «te quiero ride…«, porque ya no te lo quitas de la cabeza en todo el día.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

Azul Zafiro, de Pablopablo, es una genialidad a la vez que rara.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Promesas sobre el bidet, de Charly García, admiración absoluta por la obra de Charly.

15 – Canción para una manifestación

All you need is love, de The Beatles, porque es necesario reivindicar el amor… Y a Los Beatles.