Una playlist con 366 canciones para 2020, el año más largo de nuestras vidas. Este año ha hecho historia, por razones obvias, pero también nos ha dejado muy buen sabor de boca a través de la música.

Nuevos lanzamientos, artistas consagrados. Sonidos desconocidos que nos embriagan la mente. Afortunadamente y a pesar de la coyuntura actual, la música nos ha vuelto a salvar.

Y como particular homenaje, hemos querido recopilar las 366 canciones que nos han marcado en estos doce meses. Además, hemos querido aportar nuestra visión particular de las que, desde la redacción, han sobresalido por alguna razón u otra.

Patry Martín elige

Rayden – Solo los amantes sobreviven ft. Fredi Leis

El tercer adelanto del próximo álbum de Rayden Homónimo se presenta con una letra de lo más sensual. En este tema, Rayden está acompañado de Fredi Leis y podemos decir que juntos interpretan un canto ardiente al amor.

Khruangbin – So we won’t forget

En un año como este Khruangbin nos han tocado la fibra con So we won’t forget. Este tema con alma ha sido creado por el trio para hacernos el importante llamamiento de que no olvidemos recordar a todas esas personas que queremos y decírselo desde nuestros adentros.

Javi Decimavilla elige

Shinova – Ídolos (Los mejores momentos están por llegar)

Una de las canciones más esperanzadoras del año. Aunque su origen no tiene que ver con lo vivido este año, su mensaje es optimista e insufla la energía extra necesaria para afrontar los malos momentos que nos ha dejado este 2020. Gracias a ella pudimos ver la luz al final del túnel y conseguimos levantar nuestro ánimo para tirar hacia delante.

Dawes – Didn’t Fix Me

A veces las canciones más sencillas son las que más emocionan y las que más llegan dentro. Hay aspectos en ellas que son difíciles de explicar pero que suponen un confort para el que la escucha. Con este tema ocurre algo así, la contención y el ritmo. No es la mejor canción del año, pero sí es una de las más reconfortantes a nivel sonoro. Dulce y emocionante.

Vanesa Carro elige

Cariño – Excusas

Aunque el trío madrileño no ha sacado disco, sus EP son siempre una delicia. Esta canción me recuerda a ciertos momentos del año, en un 2020 lleno de incertidumbre y dudas. Un tema imprescindible para ver por dónde late el pop más urbano en el siglo XXI.

Bleachers ft. Bruce Springsteen – Chintatown

Para mí es el abrazo perfecto entre lo clásico y lo contemporáneo. Jack resulta que está detrás de cualquier buen disco, y aunque lidere una banda modesta, supura talento. Tanto, que ha llamado la atención del mismísimo boss, ya no sólo por ser de la misma ciudad, sino porque está siendo una elemento fundamental para entender figuras como Lorde, Lana del Rey o Taylor Swift.

Una canción con sabor ochentero, destilando elegancia a raudales. Un 10. Bien jugado, Jack.

Sara González elige

Confeti de Odio y Alicia – siempre nada

Me parece una letra de 10 y un ritmo que se te queda súper metido en la cabeza, no la puedes parar de cantar.

Taylor Swift ft. HAIM – No body, no crime

Es una canción country que rescata a la vieja taylor y la mezcla de sus voces es espectacular.

Jorge de Arlanza elige

Ànteros – Solo Mar Solo Tierra

Si hay una canción que HE NECESITADO este año ha sido esta. Un viaje emocional por diversos estados anímicos acompañado de un virtuosismo instrumental desesperado que acaba llevandome a la calma siguiendo un ritmo pseudocalypso sorprendente en un grupo del estilo de Ànteros. La canción que me ha acompañado la última parte de este 2020.

Inés D. elige

Fuel Fandango – Mi danza

Ritmos brasileños y guitarra española que acompañan a una letra también contundente “Deja que la vida brote donde menos te lo esperas, deja que vuelva al origen y que desaparezca el miedo”. La canción fue uno de los adelantos de Origen, el cuarto de estudio del dúo, un disco enteramente en español repleto de ritmos latinos y africanos.

Noel Castro elige

Soccer Mommy – Yellow Is The Color Of Her Eyes

De entre todos los temas que me marcaron este año quiero quedarme con la sensibilidad de Yellow Is The Color Of Her Eyes, de Soccer Mommy, uno de los adelantos que me abrió las puertas a su segundo disco. Un tema de casi siete minutos cálido, sensorial, melódico y que vertebra una temática tan delicada como la relación de la artista con la distancia de sus seres queridos.

Adiós Amores – La Fuente

De entre las novedades nacionales que nos dejó este año, La Fuente de Adiós Amores me alegró muchos días de cuarentena con su pop psicodélico de melodías castizas. Muchas ganas de ver lo que este dúo sevillano se traerá entre manos en 2021.

Y con esto cerramos este extraño año 2020. Ha sido una montaña rusa para la que no estábamos preparados, pero hemos llegado hasta aquí por algo. Al menos, nos quedará este maravilloso legado en forma de playlist para recordarnos que no fue tan malo como lo recordábamos. 366 canciones para el recuerdo.

Por un 2021 lleno de grandes canciones.

Playlist de 366 canciones para decir adiós a este 2020 en Apple Music

O a través de este enlace.

Playlist de 366 canciones para decir adiós a este 2020 en Spotify