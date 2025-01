Calequi y Las Panteras / 15 canciones para 15 momentos

Calequi y las Panteras son el aire fresco que necesitábamos. El trío formado por Javier Calequi (músico y director artístico de Jorge Drexler), Lauri Revuelta y Luisa Corral construye un registro armónico en el que, apoyándose en el peso vocal, generan un cóctel explosivo de estilos, influenciados por el funk, el afropop o los ritmos latinos.

Desde 2020 su carrera ha ido en total ascenso, especialmente con el lanzamiento de su último disco, Mezcla rica (El Tragaluz, 2024), cultivando éxito a nivel nacional con diferentes sold outs y participando en la pasada y exitosa edición del Sonorama Ribera, así como saltando el charco y tocando en Buenos Aires.

Además, el próximo 25 de enero tocarán en La Sala del Movistar Arena dentro del festival Inverfest, donde, y como dicen ellos, «Habrá música, extraterrestres, funerales y nacimientos«, así como sorpresas especiales. Entradas a la venta aquí y volando.

Ahora os dejamos con las quince canciones que nos propone para momentos variados de la vida, ¿Qué te parecen?

1 – Canción para un funeral

Jamaica farewell de Harry Bellafonte. Una manera elegante y llena de swing para ir al más allá. Esperando el afterlife con un ron o piña colada. Deseando que los que se queden bailen. La isla bonita de Madonna también me funciona.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

All is full of love de Björk. Por lo menos la intención estaría…

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Pyramid song de Radiohead. Tal vez ellos lo entiendan, o se desate una guerra intergaláctica.

4 – Canción para un resacón

Who let the dogs out, Baha Men. No recuerdo la explicación.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Needle in the hay. Elliot Smith. No comments…

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

You’re beautiful de James Blunt. La odiamos pero Elton John la pidió para su boda y Elton sabe.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Baby Shark. Misión cumplida.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

La noche más linda de Adalberto Santiago. Para fluir hasta los fluidos.

9 – Canción para ir a correr

Good life de Kanye West. Es una ficción que salgamos a correr y creo que la canción hace honor a la fantasía.

10 – Canción para un día de playa

Lay all your love on me de la película Mamma mia. Todo el mundo quiere ser Amanda Seyfried en la playa.

11 – La jodida mejor canción de amor

Ela de Tim Bernardes. Amar es cuidar al otro.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Cómo te atreves a volver, de Morat. No sé cómo se atrevieron a editarla. Gracias.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

El candombe de Marte de Martín Buscaglia. Acabamos de editar una versión para tratar de bajarla a tierra.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Dos a la final: El feliz cumpleaños (estaría forrado) y Lost Cause de Beck.

15 – Canción para una manifestación

Umbrella de Rihanna. No sé especifica el tipo de manifestación.

Os dejamos disfrutar de esta maravillosa lista, ¡Que la disfrutéis!