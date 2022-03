Dom La Nena / Canciones para 15 Momentos

Dom La Nena es una de esas voces cautivadoras desde el primer minuto. Nacida en Brasil, recorre el mundo con una clase y estilo personal. Ahora, presenta Tempo, su último trabajo, donde la prensa se muestra clara: «A medio camino entre el portugués, castellano y francés, Dom reflexiona sobre la vida y valor de nuestro tiempo«.

Su próxima parada en España será en Zaragoza, el sábado 19 de marzo.

Ahora, desde esta sección, nos desvela sus 15 canciones elegidas para ciertos momentos vitales, ¡Descúbrela!

1 – Canción para un funeral

I’m going In, de Lhasa de Sela. Es una hermosísima canción sobre la muerte que Lhasa escribió cuando ya estaba enferma, poco tiempo antes de partir…

2 – Canción para poner de melodía de despertador

My baby just cares for me de Nina Simone. ¡Es tan dulce y trae tantas energías positivas esta canción!

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Immensità de Andrea Laszlo de la Simone. Porque cuando la escucho tengo la sensación de flotar junto a las estrellas.

4 – Canción para un resacón

Boca de Sapo de Joao Bosco.¡Para dar un poco de energía!

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Le Mal de Vivre, de Barbara. Es tan tan bella y tan, tan triste…

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

Senza Fine, de Gino Paoli . ¡Super hiper romántica!

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Filhos de Gandhi, de Gilberto Gil y Jorge Ben Jor. Es casi interminable y a partir de un momento es casi como una meditación, un estado de trance.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

G-minor, de Hania Rani. A mí me da la sensación de estar en un tren que viaja por paisajes maravillosos…

9 – Canción para ir a correr

Mambeado, de Onda Vaga…¡Porque es muy buena onda!

10 – Canción para un día de playa

Eu vou torcer, de Jorge Ben Jor, porque playa para mi es Brasil 🙂

11 – La jodida mejor canción de amor

Por Toda A Minha Vida, de Antonio Carlos Jobim, porque siempre lloro con esta canción.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

La Terre est ronde, de Orelsan. No la odio para nada, la adoro pero no logro parar de cantarla en estos días.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

Hands of Heaven, de Ramona Cordova. No sé si es la más rara que haya escuchado pero es la más rara en la que haya tocado 🙂 Ramona es un amigo que canta en una lengua inventada y hace algunos años toqué el Cello en algunas de sus canciones.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Ese Camino, de Julieta Venegas, porque amo la poesía de Julieta.

15 – Canción para una manifestación

Calice, de Chico Buarque & Gilberto Gil .Porque es muy poética y fuerte.

Dom La Nena – 15 canciones para 15 momentos en Spotify