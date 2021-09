Listas Crazyminds – Lo Mejor de Agosto 2021

Listas que cierran un ciclo. Otro verano que se aleja por el horizonte. No sabemos si ha sido el verano de nuestras vidas, o seguimos esperando a algo en este 2021 tan errante.

Pero la música sigue fluyendo y dándonos buenas noticias. Sin saber muy bien en qué parte del túnel nos encontramos, al menos la música nos mantiene vivos.

Ya hemos podido disfrutar de festivales en formatos diferentes e incluso augurar un futuro cercano con las imágenes que vienen de otros países. Ojalá dentro de poco podamos igualmente disfrutar de la música en vivo en plenitud.

Y ojalá que todas esas bandas de nuestras listas de agosto pasen por los escenarios.

Y entre las novedades que hemos encontrado este mes, destacamos la de Chvrches. El trío escocés no ha perdido su esencia y además, ha potenciado su gusto por los noventa. Y no sólo en estética. Por no comentar que el mismísimo Robert Smith ha colaborado con ellos, algo vería en esta banda que tanto nos gusta.

Otras novedades en nuestras listas

No vamos a negar que un disco de The Killers siempre es muy bien recibido. Si bien no girarán con él, es ese bonito impass que saben regalarnos. Un disco lleno de historias diarias, una cercanía. Aunque siguen sabiendo crear himnos, Pressure Machine es un disco para digerir con pausa y aplomo.

Y cómo no, nos encanta la sorpresa de Big Red Machine. No sabemos qué tomarán allí por los bosques norteamericanos pero está claro que siempre tienen ese ápice de inspiración para seguir componiendo con gran fluidez.

Recordemos que este mes nos ha dejado el nuevo LP de Lorde, los avances del nuevo álbum de The Vaccines, nuevas canciones de Future Islands o Unknown Mortal Orchestra.

Todo esto y mucho más lo puedes descubrir en nuestras listas mensuales de Spotify y Apple Music:

Apple Music

Spotify