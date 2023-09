Listas Crazyminds – Lo mejor de agosto 2023

Listas Crazyminds que nos devuelven a un verano que se ha ido. Parece que ayer lo era y de hecho lo sigue siendo, aunque no meteorológico. nos invade la nostalgia, la vuelta a la rutina, los días cortos.

Pero eso no quita que no haya salido muy buena música, que marcará el resto del año. Al final, siempre hay un otoño muy prometedor detrás de todo esto.

Uno de los lanzamientos más notables ha sido el de The Killers. This side of town ha caído en nuestras vidas sin saber muy bien si nos enfrentamos a un disco nuevo o es algo aislado. De hecho, han prometido dar una gran noticia en breves, aunque hay voces que indican que podrían actuar en la próxima Super Bowl ya que es en Las Vegas o podría tratarse de un parón indefinido.

Sea lo que fuera, siempre recibimos su música con ilusión, siempre tan enérgicos y con un aire renovado.

Entre los avances que tenemos en este mes de agosto, tenemos el de Sufjan Stevens. Con nuevo disco en menos de un mes, bajo el título de Javelin, parece que vuelve con su versión más intimista y desnuda, al menos basándonos en el primer avance. Este trabajo verá la luz el día de 6 de octubre y estamos deseando tenerlo entre manos.

Pero este mes nos ha dejado todavía mucho más en nuestras listas Crazyminds y de lo más interesante.

Descubre nuestras listas Crazyminds al completo

Además, bandas como The National, Bombay Bicycle Club, James Blake, Steven Wilson, Death Cab for Cutie, Future Islands o Jorja Smith son algunos de los nombres que hacen nuestra lista la mejor del mundo. Sin duda, breve pero concentrada, una fantasía.

No nos enrollamos más, ahora sólo queda descubrir la música que dejó agosto, y si te gusta, no dudes en compartirla, ¡A disfrutarla mucho!