Listas que siguen dejándonos un gran sabor de boca. Llenas de nueva música, al comienzo de la primavera. Muchas ganas de disfrutar de la vida con nuevos sonidos, canciones que corear. Hay nuevas vibraciones en el aire.

Y por ello, nos hacemos eco de las mejores canciones que nos ha dejado el mes de marzo, uno de los más variados. Casi 90 canciones, para todos los gustos. 2022 no ha comenzado nada mal en este aspecto.

Artistas en nuestras listas

No son pocos los que componen nuestra tercera lista del año: Camellos, Arcade Fire, Andrew Bird, Muse, Goose, James Bay, Ojete Calor, Florence and The Machine, The Killers, Yawners, The Smile, Finneas, y otros muchos más componen esta engrosada lista.

Os dejamos disfrutar de la misma, lanzando una pregunta, ¿Cuál ha sido tu favorita de este mes de marzo?

Listas Crazyminds – Lo mejor de marzo 2022 para Spotify

