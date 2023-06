Listas Crazyminds – Lo mejor de mayo 2023

Nuestras listas, una vez más, vienen cargadas de éxitos. Mayo se ha ido, no parece que entre el verano, pero siempre nos quedará la buena música.

Y nada nos gusta más que celebrar todo lo bueno que ha dejado este mes. En el ecuador del año 2023, hacemos un balance muy positivo sobre todo lo grande que estamos viviendo.

Uno de los lanzamientos más sonados y es que esto es casi como ver una estrella fugaz, es la nueva canción de Blur. Es bien sabido que no suelen pasar con mucha frecuencia por el estudio, al igual que sus giras. Al final, son hombres con muchos proyectos paralelos, y no es fácil reunirlos.

Así que The Narcissist es el primer avance del siguiente disco de estudio que está por llegar.

Otro duelo interesante es el que sin querer han montado Noel Gallagher y Foo Fighters, cuyos discos completos verán la luz en junio y que han sacado canciones casi en paralelo. Sin duda, grandes noticias para este mes.

Pero además de estos discos, hemos tenido muchas más novedades.

Arde Bogotá, destacado nacional en nuestras listas

Claramente, es uno de los discos del año. Los murcianos han lanzado segundo disco, y su capacidad de crecer es imparable. Con este último trabajo, han demostrado que son grandes, que saben lo que se hacen. Su determinación les ha llevado a dónde están, a ese pequeño Olimpo. Por ello, merece que les mencionemos como uno de los trabajos más notables de mayo.

Pero son muchos los artistas que han dejado su huella al paso del mes de mayo: Local Natives, Veintiuno, The Coral, La Trinidad, The Dandy Warhols, The Hives, entre otros muchos nombres.

Os dejamos el enlace a la lista al completo para que disfrutéis de la mejor música, ¡Y si te gusta, ya sabes, comparte!