Listas Crazyminds – Lo Mejor de Noviembre 2020

El frio ha llegado, quedarse en casa es una necesidad imperiosa. Nuestras listas ganan más sentido que nunca en estas fechas que invitan al recogimiento y al calor del hogar.

Lo que más nos ha sorprendido en este año 2020 es la cantidad de música que se sigue produciendo. Es una industria tocada por esta pandemia pero sin embargo, el fluyo creativo sigue. Ojalá todos estos nuevos discos que estamos abrazando se vuelvan conciertos, giras, y festivales.

De hecho, podremos decir, al hacer balance en diciembre, lo bien que ha funcionado este caótico año. Buena prueba fueron las listas del mes de octubre.

Y tenemos muchos ejemplos de que esto funciona. Ente lo más destacado que nos deja este mes, nos apetece destacar la maravilla que ha sacado Bleachers. Y es que Jack Antonoff se esconde tras esta modesta banda, pero, produce a los más grandes. Y claro, se puede permitir el lujo de que colabore con él el mismísimo Bruce Springsteen. ¿El resultado? Una de las mejores canciones del año.

Pero aquí no queda la cosa: King Gizzard and the Lizard Wizard, Phoebe Bridgers, Django Django, o Calexico han lanzado nuevo material a lo largo del mes de noviembre.

La presencia nacional en nuestras listas

Uno de los lanzamientos más honorables de este mes que dejamos atrás es el primer single de Love of Lesbian. Tras cuatro años sin entrar al estudio, nos han presentado Cosmos la semana pasada, siendo el aperitivo a un nuevo largo que verá la luz en el 2021, sin fecha determinada.

Y no solo hemos vivido este estreno, sino que hemos podido disfrutar de la música de Lepanto, Los Vinagres, Soleá Morente, Venturi, o Zabala.

Disfruta de la buena música en los siguientes enlaces, ¿cuál es tu canción del mes?

Playlist Noviembre 2020