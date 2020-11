Listas que ayudan a seguir pasando este 2020 tan irreal. En el último cuatrimestre del año seguimos pudiendo hablar de una cantidad ingente de novedades. Y esto no sólo afecta al ámbito internacional, sino que en los lanzamientos locales se da en amplía mayoría. Sin duda, la música nos está salvando este año.

¿Por cuál comenzar? Una de las novedades más reseñables de este mes de octubre fue el primer disco en solitario de Matt Berninger. El de Ohio se envalentonó y nos ha dejado un largo lleno de sutilezas, muy cercano al discurso de The National pero siempre con su impronta personal.

Y no es el único frontman que se ha lanzado a esta aventura en este mes. Jeff Tweedy, siempre detrás de su proyecto grupal Wilco, ha decidido lanzar su parte más personal gracias a Love is the king.Un disco sin grandes pretensiones, sin mucho giro revolucionario pero siempre manteniendo ese sonido inigualable.

Otros que siguen manteniendo su estela son Travis. no juegan a conquistarnos, sino a mantenernos. Y en esta ocasión, podemos decir esto de su nuevo largo: “Hay algo muy familiar siempre en los discos de Travis. Una calidez que recuerda mucho a reencontrarte con un amigo de la infancia y ver que nada ha cambiado a pesar de que todo sea distinto o esa bebida caliente en un día frío de lluvia. Si bien quizás con su anterior lanzamiento, Everything At Once, esta sensación quizás estaba más escondida, en 10 Songs, Fran Healy y los suyos nos traen el chocolate caliente y el batín.”. Lee la crónica al completo aquí.

Nuestras listas en el mercado nacional

Digamos que a pesar del temporal que está cayendo al sector en este 2020, nos alegra ver que la música sigue más viva que nunca.

Echamos de menos los conciertos, las ruedas de prensa, presentaciones y festivales, pero ver latir a nuestro querido mercado nacional nos pone felices.

De los lanzamientos más sonados tenemos el de Sidonie. El trío catalán se ha vuelto a reinventar en este último trabajo, compuesto por 23 pistas que renuevan su sonido sin olvidarse de sus comienzos. Aquí podéis leer la entrevista al completo.

Pero ha sido un mes realmente fructífero: C. Tangana, Confeti de Odio, Delafé, Ganges, Joe Crepúsculo, o Muerdo son algunos de los ejemplos de que la industria musical sigue entera.

Y esto es una pequeña muestra de todo lo que nos dejó este mes de octubre. Os dejamos disfrutar de ello.

