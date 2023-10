Listas Crazyminds – Lo mejor de septiembre 2023

Listas que llegan un poco tarde, como nuestro otoño. Seguimos esperando al cambio de estación, pero nada. La música nos salvará, eso seguro, de este mundo tan desquiciado.

Y es que septiembre, wow. Un mes oscilante pero lleno de novedades, especialmente en el frente nacional. Algo normal, se quedan atrás los festivales y vienen los lanzamientos, las promociones, las giras, los fin de gira. Uno de los meses más enriquecedores.

Novedades destacadas en nuestras listas

Una de las más sonoras es la de The National. Inmersos en mitad de una gira mundial, nos regalaron una segunda parte de First two pages of Frankestein. Sin perder su sentido lírico, nos sienta genial esta continuación llena de buenas canciones. Ya mostraron además su defensa en directo hace unos días en Madrid.

Steven Wilson también presenta nuevo disco, otra vez, siendo épico. Cada vez más centrado en un estilo más grandilocuente, más excesivo, nos relata bajo su parecer su punto de vista sobre la humanidad. Y para cerrar, tenemos nueva canción de Bleachers y aunque nos cancelaran su concierto por temas de agenda en el estudio de grabación, ha merecido la pena.

Muchas novedades nacionales

Este mes ha sido especialmente interesante por cosas como las que nos permitimos el lujo de mencionar. La canción de Sexy Zebras junto a Rufus T. Firefly nos ha dejado totalmente capturados. Dos bandas, a priori, tan opuestas musicalmente y que conjuguen tan bien. El resultado es precioso, bebiendo de lo mejor de ambas formaciones.

Pero claro, si alguien duda que Víctor Cabezuelo es de lo mejor que hay en la música española, es para darle un toque. Con su proyecto Ángeles, Víctor, Gloria & Javier, una increíble mezcla de flamenco, electrónica, percusión y psicodelia también ha regresado este mes. En serio, orgullo de persona que sabe adaptarse (y hacerlo genial) a cualquier registro.

Otras bandas como El buen hijo, Anabel Lee, Nation of Lenguage, Parquesvur, Wilco, Jota, entre otros, cerramos un mes único. Ahora sólo queda disfrutar de nuestras listas, ¡A disfrutar!