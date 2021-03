Listas que nos alegran el 2021. Aunque vivamos en un año algo errático por el momento, la música parece que nos acompañará fielmente. Y es que sin duda, nos salva en muchos momentos, no nos cansaremos de decirlo.

Es una fantasía seguir viendo que artistas, consagrados y noveles, nos brindan su talento. Y es que febrero ha sido casi un mes record, con multitud de lanzamientos que merecen la pena ser comentados.

Hemos abrazado con muchas ganas el nuevo trabajo de Julien Baker. A pesar de su rabiosa juventud, la de Memphis se presenta como una de las voces femeninas con mayor proyección de este comienzo de década. Un disco fino, delicado, de los que apetece deshojar. Aquí nos hacemos eco de uno de los primeros avances, aunque el disco está ya disponible en su integridad.

Otra banda que regresa con nuevo trabajo son Cloud Nothings. Los de Ohio vuelven con su sonido característico y una vez más, triunfando. Su disco es una maravilla y nos da el buen rollo que necesitamos.

Y entre las sorpresas del mes de febrero, también ha sido para los propios Mogwai. Por primera vez en su historia como banda, los escoceses han logrado un número 1 en Reino Unido. Después de 25 años como banda, ha sido sorprendente a la par que gratificante.

Eso sí, una vez más tenemos un montón de artistas que han decidido lanzar nueva música en este mes: Dawes, Finneas, Helado Negro, Foo Fighters, José González, Wolf Alice, Mi Capitán, o Rostam.

Artistas nacionales en nuestras listas

Siempre nos gusta dedicar una parte de este artículo a la presencia de las bandas nacionales. A fin de cuentas, es un orgullo poder contar con tal cantidad de artistas de diversas índoles. Sobre todo, por la variedad y frescura que aportan.

Sin muchas dudas, el lanzamiento del mes es el de C. Tangana o el ahora llamado El Madrileño. Gustará o no, y no sabemos el alcance que llegará a tener a largo plazo, pero, claramente, hablamos de un trabajo con altura de miras, una regeneración inesperada, cuya reseña puedes leer aquí.

Sonograma, Mayor Tom, Zahara, Comandante Twin, Adiós Amores, Anabel Lee, Sen Senra, Menta, Marta Movidas, o Bacon Radars son algunos de los nombres que podemos recopilar con material nuevo en este febrero. Y nos dejamos muchas otras bandas que os invitamos a descubrir.

Os dejamos los enlaces a nuestras listas para que disfrutes de la mejor música recopilada por nosotr@s, ¡A disfrutar!

Lo Mejor de Febrero de 2021 en Spotify

Lo Mejor de Febrero de 2021 en Apple Music