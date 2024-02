Los Blenders / 15 canciones para 15 momentos

Los Blenders son una banda de México que empiezan a darse a conocer en España con gran impacto. Aprovechando que están de gira en nuestro país, no hemos podido resistirnos en ahondar más sobre ellos y descubrir sus canciones favoritas.Ahora están en plena presentación de Unos besos, una canción de éstas que se vienen para quedarse.

Si queréis descubrirlos en directo, el día 10 de febrero será una oportunidad única junto a Mujeres en la sala Razzmatazz de Barcelona.

Gracias a esta sección, os contamos las 15 canciones para 15 momentos que han seleccionado para nosotros, ¿Preparadx?

1 – Canción para un funeral

Nueva Vida de Peso Pluma: La letra habla de comenzar una nueva vida y espero que la muerte sea algo parecido a eso.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

Someday de The Strokes: Siempre me pone de buenas es canción entonces seguro que me hace empezar de buenas el día.

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Five Years de David Bowie: Como para decirles “Bienvenidos aliens pero al mundo le quedan 5 años”

4 – Canción para un resacón

Sabado Morto de Erasmo Carlos: por alguna razón siempre pongo un playlist de EC cuando estoy crudo y esa canción se llama sábado muerto que es como paso los sabados después de tomar excesivamente.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

I So Liked Springs de Linda Smith. Toda esa compilación la escuche demasiado en una época bastante depresiva de mi vida y esa canción particularmente más.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

Tú serás mi baby de The Surfs: La pusieron mis padres en su boda y supongo que yo la pondría en la mía.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Ponte Punk de Los Blenders: Me dan ganas de portarme mal cuando tocamos y escucho esa canción.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Too Pure de Cornelius. Es una canción muy bonita que vale la pena cerrar los ojos y poner atención a los sonidos.

9 – Canción para ir a correr

Every1’s a winner de Hot Chocolate: El riff de guitarra me da ganas de moverme sin parar.

10 – Canción para un día de playa

That Life de Unknown Mortal Orchestra: me la imagino mas en un yate a todo volumen viendo la playa desde un trono lejano.

11 – La jodida mejor canción de amor

Gata bajo la lluvia de Rocío Dúrcal. La letra y la interpretación aunque pensándolo bien ¿Es de desamor?

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

La Planta de Caos. Un clásico en los bares de mierda de México con una letra misógina pero por alguna canción la canto a todo volumen cuando la ponen.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

The Worst Band in the world de 10cc. Es una canción algo rara pero se me hace mas rara que la toque la misma banda que toca I’m not in love entre otros hits de pop suave.



14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Thriller de Michael Jackson: Porque sería millonario si la hubiera escrito.

15 – Canción para una manifestación

John Lennon de Imagine. Simple y sencillamente NO A LA GUERRA.

Los Blenders nos mandan mucho amor desde México, y aquí dejamos la playlist resultante: