Después de dos discos más rockeros, dos singles puramente reggaetoneros y una gira de más de 100 conciertos por toda la geografía española en 2019, a Los Vinagres no ha conseguido pararles ni una pandemia mundial. La banda canaria nos muestra el nuevo camino en el que se aventuran con un primer single adelanto de su próximo álbum, del que ya están matizando los últimos detalles y que saldrá a la luz en primavera de 2021.

El Camino es una declaración de intenciones en toda regla, un single en el que trascienden a los géneros y estilos musicales, con nuevas inquietudes y un sonido propio y actual que les sienta realmente bien. Ritmos traídos de sus raíces latinas más puras, con la energía tan característica de Los Vinagres y una letra en la que relatan la ilusión de un nuevo amor y hacen referencia a su pequeña isla natal, La Palma.

El single irá incluido en su nuevo disco, que se titulará Buen clima y se lanzará el próximo mes de mayo. Mientras tanto, les hemos invitado a elegir 15 canciones para nuestros habituales 15 momentos. Adelante…

Vamos al lío, y comencemos con las preguntas…



1. Canción para un funeral

Queens Of The Stone Age – A Song For The Dead. Para poder ir con buen impulso al infierno 😛

2. Canción para poner de melodía de despertador

Foo Fighters – Learn to Fly. Porque esta canción te lleva a las nubes (risas).

3. Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Beastie Boys – Intergalactic. Porque los Beastie Boys son de otro planeta, seguro que se entienden bien con ellos.

4 – Canción para un resacón

Alizzz – Todo me sabe a poco. Sobran las explicaciones.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Cuco – Lo que siento. Porque habla en dos idiomas a la vez, como tu cabeza cuando estas jodido.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

Hector Lavoe – El día de mi muerte. Que cada unx haga su lectura…

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Derby Motoreta’s Burrito Cachimba – El Valle. Pura kinkidelia que te explota el cerebelo.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Gorillaz – The Pink Phantom ft. Elton John. Porque es la mejor canción de 2020 y el que no lo vea así es porque no sabe de música (es broma).

9 – Canción para ir a correr

Sidonie – Carreteras Infinitas. Creo que representa lo que todos pensamos al dar la primera zancada.

10 – Canción para un día de playa

Bad Bunny – ¿Cuál es tu plan? No hay mejor plan que un playote.

11 – La jodida mejor canción de amor

Jarabe de Palo – Agua. “¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida…· Nada más que añadir.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Baby Shark Dance. ¡Mátenme!

13 – Canción más rara que hayas escuchado

The Mars Volta – Drunkship of Lanterns. Pura sabrosura.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Rubén Blades – Pedro Navaja. Si la escuchas lo entenderás…

15 – Canción para una manifestación

The Beatles – Hey Jude. Porque es un himno y los himnos unen a la gente.

¿Un saludo final para nuestros lectores?

¡Qué pasó peñita! Somos Los Vinagres y esto tiene menos sentido que nuestra música. ¡A GOSAR!

Playlist de Los Vinagres en Apple Music

Playlist de Los Vinagres en Spotify