Playlist – 365 canciones para 2023

Llegó la playlist anual, sabemos que lo esperabáis. 365 días de música con 365 canciones para recordar todo lo que 2023 nos dejó. Ha sido un gran año y por ello, ha sido complicado quedarnos con más de 300 temas para esta lista ya que el listón ha estado muy alto, con grandes lanzamientos, discos increíbles, grandes descubrimientos.

La música es algo que nos emociona en esta redacción y por ello, nuestro propósito ha sido reflejar todo lo bueno que nos ha dejado el año que se va en unos días y además, que tengáis esta lista para recordarlo musicalmente.

Por ello, parte del equipo humano que compone Crazyminds ha dejado su canción favorita además de un pequeño comentario, como ya hicimos en anteriores ediciones, ¿Cuál ha sido tu favorita de 2023?

Nuestra redacción habla sobre nuestra playlist

Jorge Híjar elige The Narcissist de Blur

Cuando salió la noticia de que Blur tenían previsto lanzar un nuevo disco, sentí un doble escalofrío de emoción por parte de mi yo adolescente, deseoso de escuchar nuevas canciones de uno de los tres grupos más importantes de su vida, y vértigo de mi yo adulto, por miedo a que los nuevos temas no estuviesen a la altura de mis (altas) expectativas.

Y entonces llegó The Narcissist, una canción a la altura del legado de Albarn, Coxon, James y Rowntree y que se convirtió en un nuevo himno (y mira que tienen unos cuantos) desde el minuto 1. Tanto que Spotify dice que ha sido mi canción más escuchada del año. Y es que durante los poco más de 4 minutos que dura, mi yo adolescente y mi yo de 43 años se sienten en paz el uno con el otro…

Vera Cordeiro elige II. LISÍSTRATA (Varre Vasoira) de Fillas de Cassandra y Berto y We’re in love de boygenius

Sobre la primera, el himno absoluto en Galicia del presente año. Con un estribillo hiptónico y unos beats ska mezclados con panderetas, es la muestra perfecta del poderío de Fillas de Cassandra. Su voz es la suma del legado de las predecesoras y no van, vamos, a callar más.

Respecto a la segunda, lo de boygenius este 2023 es para aplaudir sin descanso. the record es sublime y, no contentas con ello, Julien Baker, Phoebe Bridgers y Lucy Dacus decidieron condensar lo emotivo de su vínculo en una carta de amor a sí mismas en este tema.

Óscar Lancero elige Recovered Files de Neuman

Pasa de 0 a 100 en 1 segundo. Es una de esas canciones que te vuelan la cabeza, que se te quedan marcadas.

Isabel García elige Peíname Juana de La Plazuela

Uno de los temas más singulares del año, pegadizo y con una base muy funk que te invita a no dejar de moverte por el buenrollismo que inyecta. El empaste perfecto de la base funk con la lírica flamenca hace que sea una canción potente y distinta a lo conocido. La letra va cargada de una actitud casi estoica y reivindica un nuevo flamenco. Un tema que nunca me esperaría y que no puedo parar de recomendar.

Alejandro García – Cantarero elige Chihiro de Veintiuno

Si hay una canción que asocio con Corazonada de Veintiuno, es Desvelo. La manera que tienen de expresar ese amor prohibido, esa sensación de salto a un vacío que sabes que va a hacer mal, pero es tu guilty pleasure, esa obsesión para nada sana… es espectacular.

Pues con Chihiro nos ofrecen esa segunda parte que nos debían, el qué pasó con esa pareja, ese flaco y esa leona. Incertidumbre, amor y el daño son los temas principales de esta canción, una oda al presente, al vivamos este camino que nos toca vivir, mientras dure y sin importar el trágico resultado que tenga en un futuro. En resumen, una oda al enamoramiento ciego que tenemos por otra persona, aunque todas las señales te digan que acabará mal. pero decides intentarlo.

Paula Ayllón elige Overcome de Nothing but Thieves y Déjame un rato de Colectivo da Silva y La Plazuela

Es una de las canciones que más he escuchado este año. Desde el primer momento que la escuché y a pesar de que su significado no es muy alegre. Esta canción nos habla de esa mochila que llevamos a cuestas y con la que nos tenemos que afrontar día a día. Habla del dolor como un sentimiento que evoca una vía de escapismo, esperanza y nuevos comienzos. Tal y como dice el estribillo, “redefinamos el dolor hacia algo más, y lo superaremos, como lo hemos hecho antes”.

Sobre la segunda elección, la colaboración sigue un poco la estela marcada por Colectivo Da Silva en su último disco, Casa Vargas. La canción nos transmite un mensaje en contra de las relaciones tóxicas. Vamos lo que viene siendo un “déjame un rato”por no decir, un “vete a la mierda”.Todo ello con la mezcla de ritmos de reguetón, música latina y flamenco.

Inés D elige Corre que el rayo no te parta de Maren

Maren sigue apostando por los títulos largos y también por los mensajes directos y con un punto agresivo en sus letras, que contrastan con la dulzura de su voz. Se trata de una canción que funciona in crescendo rematada por un canon de voces. En 2024 la artista publicará nuevo álbum y estará girando por gran parte de la geografía española.

Vanesa Carro elige El Abismo de Sexy Zebras ft Rufus T. Firefly y So you are tired de Sufjan Stevens

Sobre la primera sólo podemos decir que es magia, la unión de dos formaciones a prori tan dispares pero tan unidas por un momento donde mercado nacional está en crecimiento exponencial. Lo que más me gusta es que ambos grupos han sabido adaptarse a los registros del otro sin perder su identidad, creando una de las canciones más bonitas de 2023, al menos para mí. Es absolutamente radiante lo que ocurre en esta canción.

Sobre la segunda, poco o nada puedo añadir. Lo que toca Sufjan es oro. Una vez más crea belleza desde el dolor y la resiliencia, postrado en una silla de ruedas, perdiendo a su compañero de vida. Es difícil quedarse sólo con una canción de este rotundo Javelin, pero ésta brilla sólo un poco más por encima que el resto, quizás porque nos evoca a los susurros intimistas de Carrie & Lowell, su obra maestra. Tenía que estar sí o sí en nuestra playlist.

Eva A. Gómez-Calcerrada elige en el En el alambre de Iván Ferreiro

Comienza desperezándose entre teclas y latidos electrónicos que destapan confesiones íntimas, y va cobrando fuerza como el grito del amigo que te anima a que sigas intentándolo, sin reproches, aunque todo y todos parezcan ir a contracorriente ahí fuera.

Y así, sin darte ni cuenta se convierte en el himno que lloras en directo, y la trinchera en la que te sumerges después de un día difícil.

En definitiva: mi canción indispensable de 2023.

Alfredo Ruiz elige Rescued de Foo Fighters

Rescued, primera canción del álbum But here we are, es más que una canción, es un grito de Foo Fighters a su público, después de la terrible pérdida el año pasado de Taylor Hawkins, para dejar claro que siguen aquí. Un gran homenaje como arranque a un gran disco.

Javier Decimavilla elige Los días malos de Niña Polaca y Sweet Sounds Of Heaven de The Rolling Stones

Una canción convertida en himno desde el momento en el que fue lanzada como single. Lo tiene todo: una letra con la que conectar de manera directa, cierto aire melancólico que atrapa sin concesión, una buena dosis de épica y rabia contenida… Niña Polaca han publicado uno de los discos del año y este tema es ya un clásico, y uno de los momentos cumbre en sus directos. Imposible no cantarla hasta perder la voz.

Sobre la segunda; con este tema, los Stones demuestran que aún tienen muchas cosas por decir. El disco entero está a muy alto nivel, pero esta canción en concreto es posiblemente su mejor composición en décadas. Rock y soul combinando a la perfección con la fantástica aportación vocal de Lady Gaga y el piano de Stevie Wonder. No lo sabíamos, pero necesitábamos algo así. Mágica y sobrecogedora.

David Marco elige My first moon song de Norrie y Una Estrella de Siloé

En la primera elección es claramente cómo condensar en menos de tres minutos todo lo que nos gusta de la música. Evocadora, intimista y desconocida, una delicia.

Sobre la segunda: La épica hecha canción, vuelve el sonido que nos enganchó de Siloé. Nos encanta el fraseo, el puente y ese estribillo arrebatador. Absolutamente redonda de principio a fin.

Ya sabéis, más de 20 horas de música en nuestra playlist para despedirse de 2023, ¡Comparte y sigue nuestro perfil en Spotify!