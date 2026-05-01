Playlist Crazyminds: Abril 2026

Abril se va pero nos deja además de un fin de semana largo, una playlist para disfrutar de lo mejor del cuarto mes del año. Se disfrutará más o menos pero que no falte nunca la buena música.

Como siempre, hacemos un breve resumen de lo que nos dejó este mes. Hay lanzamientos muy atractivos pero al menos, en lo que a mí respecta, nada como lo que está avanzando The Haunted Youth.

Los belgas tienen solo un disco publicado pero supieron meterse al público con su ópera prima. Hay mucha oscuridad en sus letras y mucha luz en sus melodías. En este segundo álbum que han ido adelantando poco a poco se van más al rock y le siguen dando mucha importancia a los teclados, volviéndose más radicales. En resumen, para mí, uno de los discos del año.

Pero claro, este mes nos ha traído cosas altamente reseñables y que además, nos han dejado próximas giras como The Strokes, Editors o Digitalism. Anuncios de gira más música nueva siempre es motivo de júbilo.

Fuerte presencia femenina en nuestra playlist

Y es que no somos nadie sin las mujeres en la música. Sin duda hay grandes canciones de voces como Lucy Dacus, Olivia Rodrigo, Courtney Barnett, Arlo Parks o Violet Grohl, compartiendo playlist con su propio padre. Como siempre nos gusta destacar la figura de la mujer porque aunque parezca mentira, siempre hay cierto halo de invisibilidad.

A nivel nacional vivimos un dulce momento con lanzamientos como los de Niña Polaca, Hnos Munoz, Baiuca o Rata, entre otros. Se ha quedado un mes de abril estupendo.

Os dejamos el enlace a nuestra platylist donde podréis descubrir todavía más canciones y repasar todo lo que dejó el mes más primaveral.