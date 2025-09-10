Playlist Crazyminds: Agosto 2025

Cuando el verano parece llegar a su ocaso, nuestra playlist aparece llena de buenas canciones para combatir la rutina y la nostalgia.

Agosto realmente es un mes complicado para lanzamientos pero ahí sigue la industria dando guerra. Si julio nos dejó muy buen poso, este octavo mes de 2025 no ha sido menos.

No podemos negar que la escena británica ha vuelto a pegar con fuerza. Una era dorada que nunca se fue pero que se engalana con vueltas y avances. Uno de los nombres clásicos es Suede, siempre referentes, con nuevo álbum bajo el brazo. Una de las bandas históricas, con capacidad aún de sorprender.

Otra vuelta que nos sienta muy bien es la de Miles Kane. Desde la línea de la elegancia que le caracteriza nos trae Electric Flower, otro gran tema en vistas a su nuevo trabajo. Cada avance es mejor si cabe.

Y en este trío metemos a Richard Ashcroft, otra rúbrica increíble, presentando la canción que da nombre a su futuro largo. Parece que la unión con Oasis en estos últimos meses le ha sentado muy bien además de su innegable talento.

Además de esto, tenemos novedades de Zaz, Wolf Alice, Leisure, Glass Animals entre otros muchos nombres.

Os dejamos nuestra lista, con la ilusión de siempre, hecha para compartir.