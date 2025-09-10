Mié 10 septiembre 2025
Newsletter
TODO

¡NO TE PIERDAS!

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Playlist Crazyminds: Agosto 2025

Playlists
Vanesa Carro
Autor: Vanesa Carro
1 min.
Playlist

Cuando el verano parece llegar a su ocaso, nuestra playlist aparece llena de buenas canciones para combatir la rutina y la nostalgia.

Agosto realmente es un mes complicado para lanzamientos pero ahí sigue la industria dando guerra. Si julio nos dejó muy buen poso, este octavo mes de 2025 no ha sido menos.

No podemos negar que la escena británica ha vuelto a pegar con fuerza. Una era dorada que nunca se fue pero que se engalana con vueltas y avances. Uno de los nombres clásicos es Suede, siempre referentes, con nuevo álbum bajo el brazo. Una de las bandas históricas, con capacidad aún de sorprender.

Otra vuelta que nos sienta muy bien es la de Miles Kane. Desde la línea de la elegancia que le caracteriza nos trae Electric Flower, otro gran tema en vistas a su nuevo trabajo. Cada avance es mejor si cabe.

Y en este trío metemos a Richard Ashcroft, otra rúbrica increíble, presentando la canción que da nombre a su futuro largo. Parece que la unión con Oasis en estos últimos meses le ha sentado muy bien además de su innegable talento.

Además de esto, tenemos novedades de Zaz, Wolf Alice, Leisure, Glass Animals entre otros muchos nombres.

Os dejamos nuestra lista, con la ilusión de siempre, hecha para compartir.

Vanesa Carro
Vanesa Carro

SOBRE NOSOTROS

Desde 2011, en CrazyMinds te traemos las últimas novedades sobre música indie: noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y festivales, críticas de discos, playlists y mucho más.

ÚLTIMOS ARTÍCULOS

Shame – Cutthroat

Discos 0
«No hace falta buscar mucho para encontrar personajes míseros,...

System Of A Down vuelven a rugir en Europa, pero se olvidan de España

Giras 0
System Of A Down han confirmado su esperada gira...

El Mercury Prize 2025 se muda al norte y revela una lista que mezcla leyendas y revelaciones

Noticias 0
La edición 2025 del prestigioso Mercury Prize ya tiene...

LO MÁS VISTO

Lady Gaga convierte el universo de «Wednesday» en una pista de baile con su nuevo single «The Dead Dance»

Canciones 0
Lady Gaga ha vuelto a sorprender, esta vez desde...

Radiohead confirma su regreso: Gira europea con 20 conciertos en cinco ciudades (Madrid incluida)

Giras 0
Ya es oficial: Radiohead vuelve a los escenarios tras...

Liela Moss – Transparent Eyeball

Discos 0
«Este álbum fue el proceso más espontáneo que he...

Subscribe