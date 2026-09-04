Playlist Crazyminds: Agosto 2026

El verano llega a su ocaso pero la música continúa. Si bien es la playlist más suave de lo que llevamos de año, aún quedan valientes que se lanzan a presentar música en este mes.

Y si no que se lo digan a Fontaines D.C. De la noche a la mañana lanzaron canciones nuevas, anunciaron un disco, sacaron una gira y decidieron que eran la banda del momento. Estos sí que farmean aura.

Tuvimos la suerte de escuchar en directo este Marianne, gracias a la gira española que se marcaron. Sin duda es oscura y tiene otro aire, hay un cambio en el sonido – con Six Shot Morning se ve esa transición – pero encaja perfectamente con su forma de entender la música. Diré que es una de las canciones del año, y la expectativa de este Dopamine Chamber es altísima.

Pero este mes de agosto nos ha dejado discos muy auténticos en el recuerdo como los magníficos Yard Act o Man/Woman/Chainsaw, con propuestas originales y aire fresco para afrontar la última recta del año.

Tenemos nueva música de Bloc Party, The Drums, Beck, Brandon Flowers, DIIV, Royal Blood o Fat Dog, entre otros muchos nombres. Ahora sólo queda disfrutar de este resumen que hace esta playlist al mes de agosto, ¡A disfrutar!