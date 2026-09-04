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Playlist Crazyminds: Agosto 2026

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Vanesa Carro
Autor: Vanesa Carro
1 min.
Playlist

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El verano llega a su ocaso pero la música continúa. Si bien es la playlist más suave de lo que llevamos de año, aún quedan valientes que se lanzan a presentar música en este mes.

Y si no que se lo digan a Fontaines D.C. De la noche a la mañana lanzaron canciones nuevas, anunciaron un disco, sacaron una gira y decidieron que eran la banda del momento. Estos sí que farmean aura.

Tuvimos la suerte de escuchar en directo este Marianne, gracias a la gira española que se marcaron. Sin duda es oscura y tiene otro aire, hay un cambio en el sonido – con Six Shot Morning se ve esa transición – pero encaja perfectamente con su forma de entender la música. Diré que es una de las canciones del año, y la expectativa de este Dopamine Chamber es altísima.

Pero este mes de agosto nos ha dejado discos muy auténticos en el recuerdo como los magníficos Yard Act o Man/Woman/Chainsaw, con propuestas originales y aire fresco para afrontar la última recta del año.

Tenemos nueva música de Bloc Party, The Drums, Beck, Brandon Flowers, DIIV, Royal Blood o Fat Dog, entre otros muchos nombres. Ahora sólo queda disfrutar de este resumen que hace esta playlist al mes de agosto, ¡A disfrutar!

Vanesa Carro
Vanesa Carro
Massive music lover and full time traveller