Playlist Crazyminds: Enero 2026

2026 ha comenzado un tanto abrupto pero al menos existe la música para paliar tanta incertidumbre. Y para eso nos hemos currado una playlist llena de lanzamientos para llevar mejor este extraño comienzo.

Echando la vista atrás, enero se ha portado muy bien en este punto. Desde una de las islas británicas, en concreto desde Irlanda del Norte, vuelven Kneecap. Tras muchas polémicas, especialmente por defender la causa palestina y hasta un juicio, regresan con sus ideas claras en todos los niveles.

El trío más cañero y reivindicativo, que además ha puesto sobre el mapa de nuevo el conflicto norirlandés. Y cómo no, vuelven dando cera y dejando el listón muy alto ante un disco que verá la luz en estos meses. No olvidéis que los tendremos en el Primavera Sound de Barcelona y Porto.

Otra vuelva muy deseada ha sido la de Harry Styles. El británico ha regresado con toda la fuerza del mundo con nueva canción, disco en ciernes y gira mundial de grandes dimensiones – que no para por España, al menos en este año. Como siempre, sabe toca la tecla para sacar canciones que reúnen todos los elementos para que sea un auténtico 10.

Contamos con otros lanzamientos muy atractivos: Gracias al álbum promovido por War Child Records hemos podido escuchar una nueva canción de Arctic Monkeys. No sé ni nos abre una esperanza al futuro pero siempre es un motivo de esperanza de que a pesar de ciertos rumores, la banda de Sheffield regrese de lleno al estudio.

Tenemos otras tantas cosas interesantes en nuestra playlist: Sports, Snail Mail, La Plazuela, James Blake, Viagra Boys, Parquesvr, Robyn, Floridablanca o Ist Ist componen parte de la historia de este primer mes de 2026.

Os dejamos nuestra selección para hacernos la semana más breve, ¿Cuál es vuestro himno del mes?