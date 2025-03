Playlist Crazyminds: Febrero 2025

Ya tenemos nueva playlist en camino. Aunque sea el mes más corto del año no quiere decir que no esté lleno de muy buenos temas. Aquí os dejamos la de enero, nos enfrentamos a un año de bienes.

Setenta canciones para paliar las largas tardes de lluvia, los trayectos en metro, las jornadas maratonianas. En este impass del año, disfrutamos de muchos éxitos que se quedarán durante 2025.

Está difícil elegir las que destacan porque siempre hay nivel. Tenemos lanzamientos al completo como el de Sharon Van Etten, con un disco brillante en su totalidad. La vuelta del niño mimado del rock anglosajón: Sam Fender. Y sin dejar las islas británicas vamos con los galeses Manic Street Preachers, que vuelven con un disco maduro, con reminiscencias noventeras, una delicia.

Tenemos el regreso de Patrick Wolf, siempre tan acertado. The Kooks, Twin Shadow, Fontaines DC, The Horrors. Doves, Lord Huron (en mi criterio, la canción del mes), The Black Keys.

Nuestra playlist de febrero 2025, llena de éxitos nacionales

Como siempre nos gusta destacar las novedades que salen mensualmente. Son tantos los lanzamientos que es difícil no perder el hilo pero esto es solo una señal de lo bien que marcha nuestra industria.

Tenemos el nuevo disco de Zahara que ha visto la luz hace poquísimo pero sabemos que será uno de los grandes discos del 2025. Pálida Tez, Sherry Fino, Joe Crepúsculo, Parquesvr, Cupido, Patronato. Tenemos un montón de formaciones interesantes para hacer de nuestro mes de febrero otro paraíso musical.

No nos enrollamos más, os dejamos con nuestra lista actualizada y esperamos que la disfrutéis, es nuestro único objetivo:

