Playlist Crazyminds: Febrero 2026

Nuestra playlist de febrero viene con el cambio de tiempo. Tras unas semanas casi veraniegas volvemos a la cruda realidad del invierno. Pero al menos siempre nos quedará la música para paliar este pequeño bache atmosférico.

En el mes más corto del año encontramos muchas gratas sorpresas. Lana del Rey regresa con nuevo single que pertenecerá a su próximo nuevo álbum aunque ya sabemos que con ella cualquier cosa es posible. Una canción hipnótica y que se aleja a muchas millas de su sonido pop inicial pero como dijimos antes, siempre tiene un as bajo la manga.

Ha sido un mes especialmente fructífero para las voces femeninas: Lykke Li, Snail Mail, Arlo Parks, Charli XCX, Jessie Ware o Meg Lui son algunas de las mujeres que gobiernan nuestra segunda playlist de 2026.

Entre los nombres que aparecen en este mes de febrero contamos con el último lanzamiento de Gorillaz, uno de los álbumes más ambiciosos de los últimos tiempos y que alberga la locura y la profunda creatividad de Damon Albarn.

Otras bandas legendarias como The Wave Pictures, U2 o The The New Pornographers han dejado su legado así como The Black Keys, el proyecto en solitario de uno de los miembros de Alt-J o hasta el mismo Cruz Beckham han dejado su estela.

La presencia nacional en nuestra playlist

Todos los meses nos gusta destacar las novedades que nos llegan de nuestro país. Desde Bernal a Carencias Afectivas pasando por Los Vinagres, Juan Zelada o la vuelta de Niña Polaca. Otras vueltas muy soñadas son la de Amatria o Hermanos Munoz, una de las formaciones más místicas y con un desarrollo espectacular.

Se acaba este mes pero nos queda lo mejor: El recuerdo. Ya sabes: Escucha, disfruta y comparte.

