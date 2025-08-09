Playlist Crazyminds: Julio 2025

Siempre es un gusto seguir hablando de todas las novedades musicales que mes a mes, nos depara esta bonita industria. Así que como viene siendo tradición, os presentamos nuestra playlist con lo que julio nos dejó.

Aunque sabemos que es un mes complicado para lanzamientos – la industria festivalera de come el sector, sin dejar mucho espacio a otros elementos – siguen apareciendo canciones que nos auguran un año 2025 increíble.

Como siempre, queremos destacar aquellas canciones que por alguna razón nos han ganado con más fuerza.

En esta ocasión estamos enganchados a Royel Otis y a este fresco Car. Con disco a la vuelta de la esquina, con fecha en este mismo mes de agosto, este avance nos reconfirma que esta banda tiene todos los ingredientes para triunfar. Deseando poder disfrutarlo al completo.

Otro disco que ha visto la luz recientemente es lo nuevo de The Black Keys. Los de Akron, Ohio siguen sabiendo cómo quemar gasolina con su directo tras su triple paso por España, pero además, siempre sabiendo defender su esencia musical. Y este No rain, no flowers es una de las pruebas de que el dúo sigue pudiendo demostrar y defender su hueco en el rock garage.

Nos encanta apoyar a la pequeña escena emergente y con grupos como The Beths o Roi Turbo os enseñamos aquellas joyas que pasan desapercibidas pero que merecen nuestra atención. Otros grandes como The Lemonheads, Ash o Deftones también han dejado su huella en este mes de julio.

No nos vamos a extender más: Os dejamos nuestra playlist para que disfrutéis de las novedades y podáis elegir vuestra canción favorita.