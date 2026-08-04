Playlist Crazyminds: Julio 2026

En pleno fulgor estival volvemos con nuestra playlist mensual. Durante el mes previo reunimos concienzudamente las mejores canciones que afloran para unirlas en una sola lista y poder disfrutar de lo mejor.
Y para ser pleno verano es increíble el número de canciones nuevas. Una vez más es una felicidad descubrir nuevo material.
Y es que 2026 está siendo un gran viaje.
Y entre los nombres que están a tope este año tenemos a Yard Act. Los británicos regresan a España con nuevo disco y como siempre, con un puñado de buenas canciones: Los bailes están asegurados. Sin duda uno de las bandas revelación de esta década, un soplo de aire fresco.
La vuelta de Queens of Stone Age también es motivo de celebración. Tras unos años complicados y errantes para Josh Homme vuelven con nueva canción aunque algo envuelta con un halo de misterio ya que no han anunciado álbum por el momento, ¿Será una sorpresa para este año que se nos va? Pronto lo sabremos.
Y aunque vuelve The National a los escenarios españoles con una única fecha en San Sebastián, Matt Berninger da los últimos coletazos de su etapa como solista con una nueva canción. De hecho, la pudimos disfrutar en primicia en el último Mad Cool Festival y ahora es una realidad.
Entre otras novedades contamos con Eels, Barry can’t swim, Arca, Echo & The Bunnymen, Beck o Brandon Flowers entre otros muchos nombres.
Otras sorpresas nacionales en nuestra playlist
Una de las grandes novedades es la vuelta de Viva Belgrado. Los cordobeses siguen su meteórico ascenso y nos presentan nueva canción que formará parte de su futuro álbum de estudio. Una delicia más de una de las bandas con mejor proyección.
Arde Bogotá aprovechó la última edición del Mad Cool Festival para camuflarse bajo un pseudónimo y presentar una nueva canción. No es un cuadro de Hockney, no, es su último lanzamiento en vistas al álbum que verá la luz en octubre.
Aquí os dejamos la playlist al completo. Sólo falta que elijáis vuestra nueva canción favorita.