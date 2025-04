Playlist Crazyminds: Marzo 2025

Tras nuestra playlist para mitigar los lluviosos días, hemos vuelto a los días radiantes. Y sobre todo, llenos de música.

Y es que una vez más se presenta un mes bonito, lleno de avances, emociones, lanzamientos, vueltas. Es un gusto poder navegar entre las novedades y descubrir todo lo que nos ha dejado marzo.

Está difícil de destacar unas canciones frente a otras porque realmente ha sido un mes apabullante. Entre las novedades más destacadas está la de Matt Berninger, cantante de The National, de nuevo en solitario. No le fue nada mal con su primer disco así que se lanza una segunda vez a esta aventura que verá la luz al completo el próximo día 30 de mayo. Y este primer single es para ponerlo en bucle, lleno de belleza, tocando una vez más la fibra sensible.

Otra gran novedad que tenemos en este tercer mes del año es la vuelta de Car Seat Headrest. La banda de Will Toledo, uno de esos genios prematuros que antes de los 30 años lo tenía casi todo hecho, sigue en su estela. Y aunque cuesta ser sorprendido, han sabido volver a lo grande. The Scholars, su próximo álbum tiene previsto su lanzamiento el próximo día 2 de mayo, vía Matador Records.

Y cómo no, nos tiene muy living la vuelta de las hermanas HAIM. Danielle, Alana y Este no han perdido el tiempo en estos años ya que no han dejado de colaborar con gente como Bon Iver, Taylor Swift o Vampire Weekend. O protagonizar películas como la maravillosa Licorice Pizza. Y ya las tenemos de vuelta con su propio material, y nos encanta. Además, podremos verlas por España gracias al Primavera Sound.

Hay muchísimas más canciones a tener en cuenta: Doves, Raveonettes, Steven Wilson, Thom Yorke, The Murder Capital, Panda Bear o Beirut son algunos de los nombres que componen nuestra lista.

La parte nacional de nuestra playlist

Como siempre nos gusta dedicar un momento a nuestros nombres, a aquellas bandas que duramente trabajan día a día para estar ahí, en esta industria tan compleja.

Rufus T. Firefly, Vera Fauna, Sen Senra, El Nido, Sherry Fino, Kitai, La Bien Querida o Caballo Prieto Azabache se suman a nuestra lista de marzo.

Aquí os dejamos nuestra Playlist, llena de amor, para vosotrxs.

https://open.spotify.com/playlist/1ziJYXkh999ufU8cMwhPRX?si=9610cc7bca664e9a