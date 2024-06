Playlist Crazyminds: Mayo 2024

Nuestra playlist de mayo es sin duda la más larga en lo que llevamos de año. Eso es bueno, muy bueno. Siempre que haya nueva en música en movimiento, es señal de vida. Para mí es un honor acercaros las novedades musicales que nos ha dejado el mes y poder aunarlas en una sola lista para que disfrutéis sin complicaciones.

Y es que ha sido un mes donde comienzan las grandes citas musicales, los festivales, ciclos de conciertos. Huele a verano, a horas de luz. Por ello, la lista más larga, de cara al Solsticio, para disfrutar de los bonitos días de junio.

Al lío. En la parte internacional contamos con un nutrido número de novedades pero si hay un disco que me ha gustado especialmente ha sido lo nuevo de Bring Me The Horizon. Los de Sheffield firman un nuevo trabajo lleno de éxitos que estamos seguros que muchos sonarán en el próximo Mad Cool Festival, como buenos cabezas de cartel que son.

Hay otras muchas novedades a destacar: Jake Bugg, The National, Clairo, Travis, Kate Nash, Foster the People, London Grammar, Blossoms, Billie Eilish, Alfie Templeman o Nada Surf son alguno de los nombres que conforman la increíble playlist. No podemos elegir porque ante un mes así, es complicado.

Playlist, con mucho color nacional

En un mes con tantos lanzamientos, nos encanta dar visibilidad a esos pequeños y grandes proyectos que surgen en territorio nacional. Desde León Benavente con su primer avance, a Kokoshca. El combo infalible que montan Niña Polaca y Sexy Zebras. La fuerza de Sienna o Menta. La Habitación Roja, Celia Becks, Alonso, Confeti de Odio. Un mes de mayo lleno de todo lo que nos espera a lo largo del año.

Os dejamos que disfrutéis de nuestra lista tanto como yo disfruto seleccionando las canciones, ¡Comparte si sientes lo mismo!