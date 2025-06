Playlist Crazyminds: Mayo 2025

Nuestra playlist de mayo viene rebosante de buena música. Casi llegando al ecuador del año, nos encontramos multitud de lanzamientos que hacen nuestra vida (musical) mucho mejor.

Como siempre, nos gusta destacar aquellas novedades que han hecho mella en nuestro mes. La vuelta de Pulp es una de ellas. Han pasado 24 años desde su último álbum de estudio y es que vamos a ser honestos: Había cierta desesperanza en que fuera a volver a reunirse. Pero, al final, este mes ha sido clave para descubrir su nuevo disco al completo.

Además, se podrá disfrutar de Jarvis Cocker y los suyos en la próxima edición del BBK Live. Su directo es totalmente único y atemporal, no cambia.

Otro grande que ha vuelto es Richard Ashcroft. No sabemos si el regreso de Oasis y su participación como telonero le ha empujado a mover ficha pero estamos encantados igualmente con poder oír nueva música del británico. Un gran tema que va a lucir todavía mejor en directo.

Y cómo no, nos encantaría destacar las grandes canciones publicadas por mujeres como Lorde, Haim, Alison Goldfrapp, Ivy, Tash Sultana, Romy Mars o Wet Leg. Se está quedando un panorama espectacular.

Además, contamos con canciones de bandas tan interesantes como Preoccupations, Sparks, Royel Otis, Turnstile, The Beths, Wolf Alice o Scowl.

Presencia nacional en nuestra playlist

Como siempre, mes a mes, nos gusta destacar las cosas bonitas que llegan desde nuestro país. Hay que poner en valor todo el talento que albergamos.

Queremos destacar dos novedades con nombre de mujer, ambas del sello El Tragaluz como son Karmento y Musgö. Dos propuestas dispares pero unidas por la creatividad.

Además, tenemos novedades de La Paloma, Lunáticos, Hermanos Martínez, Judeline, C Tangana o The New Raemon.

No se hable más, os dejamos con nuestra lista mensual para Spotify que esperamos que llene muchas horas de música.