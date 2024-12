Playlist Crazyminds: Noviembre 2024

Penúltima playlist del año. Bueno, siempre hay una sorpresa al final de este 2024 tan productivo, prolífico. Nos despediremos a lo grande pero siempre con muchas novedades antes. Algo menos que en octubre, pero con muchas novedades que se encadenan con 2025 con los lanzamientos previstos.

Una de las vueltas más notables, al menos que así puedo catalogar, es la de Sam Fender. Su primer avance, People Watching, nos inspira así: «Está dedicado a su difunta mentora y amiga Annie Orwin, y narra la experiencia de Fender al visitarla en una residencia de ancianos. A pesar del tema sombrío, la canción transmite un mensaje brillante y esperanzador, encapsulando la superación de un período oscuro«. La verdad es que se avecina un disco increíble y lleno de emociones.

Pero además de este temazo, ha habido otros lanzamientos espectaculares como el último de Mogwai. Esta canción se incluirá en su próximo álbum de estudio que además presentarán en Madrid gracias al festival Tomavistas.

No olvidemos que otros nombres increíbles como LCD Soundsystem, Jorja Smith, Franz Ferdinand, James Blake, Doves o Spencer Tweedy han estado presentes en este mes de noviembre junto a otros grandes.

Lo nacional en nuestra playlist

Siempre tenemos presentes el talento que destila nuestro país así como apoyamos desde aquí los nombres emergentes.

En nuestra lista contamos con la presencia de Zahara, La Milagrosa, Los Hermanos Cubero, VVV (Trippin’ you), Russian Red, Anabel Lee, McEnroe con The New Raemon, Pálida Tez o Nudozurdo.

No os contamos más, os dejamos disfrutar de nuestra undécima lista de Spotify del año y como siempre, os espera la gran lista de final de fiesta, con las 365 mejores canciones que dejará el 2024, ¡Permaneced atentos!