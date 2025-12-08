Playlist Crazyminds: Noviembre 2025

Nos adentramos en los confines del 2025 y con ello, una de las últimas playlist del año. Con las listas del año en ciernes, siguen apareciendo grandes canciones para dar el broche final.

Este mes, nuestro objetivo fue crear la banda sonora perfecta para el cambio de estación: un equilibrio entre la nostalgia del otoño que se va y la tranquila anticipación de la temporada festiva, ¡Se avecinas curvas!

Una vez más llegan canciones increíbles como lo nuevo de Adam Green, o la vuelta de Robyn, tras varios años en la sombra. Siempre es un placer volver a escuchar algo de una de las artistas nórdicas con más estilo y personalidad.

Otra de las grandes vueltas de este mes es la de Portugal.The Man, con un brillante nuevo disco. Los de Alaska, tras estirar su archiconocido éxito Feel it still han vuelto al estudio para sacar una pieza llena de buen gusto. Afilando guitarras, llenan de matices dream pop. Un puñado de buenas letras y la conjugación de todo les devuelve al punto de mira.

Más nombres en nuestra playlist de noviembre

Y nadie osaría este mes a olvidar una mención a nuestro orgullo nacional: Rosalía. Con un disco entre lo inesperado, lo inusitado y lo espiritual, cualquier canción hubiera sido válida para aparecer en nuestra recopilación mensual, ¿No estaremos ante uno de los discos de 2025? Poca duda cabe con semejante obra magna.

Otros tantos nombres destacan en el mes de noviembre: El Verbo Odiado, Kings of Leon, María Rodés, Damien Jurado, Vicente Navarro, Exonvaldes o Dry Cleaning gobiernan este listado.

Con las horas corriendo hacia el año que se viene, os dejamos con nuestra recopilación. Damos paso a diciembre, el mes más esperando por todas y todos. Mientras tanto, disfrutemos de esta píldora mensual, elegida con cariño.