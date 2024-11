Playlist Crazyminds: Octubre 2024

Playlist de otoño. Qué bien suena. Música para las tardes de tranquilidad y recogimiento, descubriendo lo que el mes de octubre nos ha dejado. Que no es poco, además.

Una vez más los últimos meses del año vienen bien cargados y es que nadie quiere salirse de las listas de 2024. Es increíble la cantidad de lanzamientos mensuales y lo felices que somos con ellos.

La vuelta de The Smile, con un segundo álbum este año aunque tuvieran que cancelar la gira. Una vez más un combo de magia. Han salido cosas increíbles de Father John Misty, Lauren Mayberry, Still Corners, The Cure, James Bay o Linkin Park. Y esto solo en la parte internacional, que octubre hace pleno en el circuito nacional.

Nuestra playlist con alta presencia nacional

Un mes más, se llena de grandes éxitos. Si hay uno que ha arrasado con todo ha sido el nuevo disco de Carolina Durante. Poco o nada se puede decir de los cuatro chavales salvo alabar tanta honestidad, un cambio de sonido pero sin venderse a nada. Brutal.

Pero no han sido los únicos: Zahara, Las Dianas, Ramper, León Benavente, La Habitación Roja, Caracazador, L.A., Parquesvr o Cometa.

Son algunos de los nombres del mes y del año, así que no te pierdas nuestra lista para que no se te escape nada de nada, ¡Comparte y suscríbete!