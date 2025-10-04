Playlist Crazyminds: Septiembre 2025

Se acabó el verano, es oficial. Vuelta a la vida rutinaria, al acortamiento de los días, a los pequeños infiernos diarios. Dicen que la música lo salva todo así que siempre quedará nuestra playlist para salvarte del mundano ruido.

El comienzo del cuatro trimestre del año trae siempre consigo la sensación de regreso: Son muchas las bandas que deciden poner toda la carne en el asador y planear lanzamientos en estos meses venideros. En resumen, queda mucha música que descubrir en estos últimos meses de 2025.

Por lo general siempre comenzamos destacando los lanzamientos internacionales pero romper las normas siempre está bien. Y hoy queremos hablar de una de las mejores bandas nacionales que ha dado la industria en los últimos tiempos: Ellos son Dharmacide y se merecen todos lo bueno que les está pasando.

Con dos avances de su futuro álbum y con el shoegaze con bandera – y yo besando el suelo por donde pasan-, son uno de los nombres que en mucho tiempo han conseguido sorprender porque no han perdido ni un ápice de sus principios, ni se han amoldado a las reglas de este exigente mercado. Se avecina algo brutal y es que los avances son oro puro. Qué bien contar con bandas así en nuestra escena. Hay esperanza.

Muchas novedades en nuestra playlist

Y se nos plantea un otoño interesante. Hemos podido disfrutar de un avance del disco de Gorillaz, que volverán a España gracias al Primavera Sound y que se han unido a la legendaria banda Sparks para uno de sus singles. Tame Impala vuelve con disco y con gira española (con doblete) y nos da pistas de lo que será su nuevo trabajo.

Septiembre se ha ido dejando música increíble de Cut Copy, Suede, Biffy Clyro, Supergrass, Midlake o Nadadora, tras muchos años de ausencia siendo una de las bandas nacionales más añoradas.

Sin duda parece que 2025 cerrará por todo lo alto a nivel musical. Y nosotros seguiremos compartiendo a través de Spotify nuestra humilde recopilación mensual.