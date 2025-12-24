Mié 24 diciembre 2025
Newsletter
TODO

¡NO TE PIERDAS!

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Playlist: Edición Navidad 2025

Playlists
Vanesa Carro
Autor: Vanesa Carro
1 min.
Playlist

Siempre viene bien tener música a mano en estas fechas tan señaladas. Ya sea para bailar, para olvidar o simplemente para pasar el tiempo, nuestra playlist te ayudará a entrar en 2026 con el mejor ritmo posible.

Nuestro único objetivo es que puedas vivir una navidad más allá de los villancicos tradicionales, huir de lo convencional y por qué no, descubrir un puñado de nuevas canciones. 30 canciones para disfrutar de la mejor música y disociarte de la locura colectiva que es la Navidad, ¡O estar más dentro todavía!

¿Qué encontrarás en nuestra playlist?

Somos así: Igual tiramos de clásicos que nos vamos a cosas más vanguardistas. No podía faltar Sufjan Stevens, genio del costumbrismo en su amplio espectro, especialmente en temas religiosos y navideños. Como no, canciones como Santa Claus is coming to town o White Christmas.

Otras van con relación directa, otras solo pasan por encima. Pero lo importante es disfrutar hagas lo que hagas en estos días señalados, pasarlos en la mejor compañía y sobre todo, con la mejor música.

¿Te gustan nuestras playlists? Pincha aquí, así podrás descubrir todas las novedades mensuales y otras tantas especiales que vamos sacando a lo largo del año.

¡ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP!

Todas las novedades de CrazyMinds de forma rápida e inmediata en tu móvil: noticias, festivales, discos, entrevistas, playlists... ¡No te lo pierdas!
¡APÚNTATE!
Vanesa Carro
Vanesa Carro

SOBRE NOSOTROS

Desde 2011, en CrazyMinds te traemos las últimas novedades sobre música indie: noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y festivales, críticas de discos, playlists y mucho más.

ÚLTIMOS ARTÍCULOS

Natalia Lacunza – N2STAL5IA

Discos 0
El nuevo álbum de Natalia Lacunza, N2STAL5IA, ha llegado...

Raison D’Etre – Within the Depths of Silence and Phormations (Sublime Edition)

Discos 0
«Within the Depths Silence»: Liturgia de ruinas en las...

Crónica de Peces Raros en Madrid (Mon Live, 2025)

Conciertos 0
La electrónica de Peces Raros golpea la capital madrileña...

LO MÁS VISTO