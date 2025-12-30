Playlist: Las 365 mejores canciones de 2025

Como viene siendo tradición, ya tenemos con nosotros nuestra playlist con las mejores canciones que nos dejó 2025. Se trata de un proyecto ambicioso: Encontrar las 365 canciones más relevantes que conforman un año repleto de buena música.

Ya viene siendo una tradición pero como en todas las casas, se forma un debate apasionante en torno a este tema ya que siempre se quedan fuera muchas más de las que desearíamos añadir pero en todo caso buscamos la diversidad, la representación de sonidos diferentes, más allá de la actualidad.

Se esconden tantas joyas en nuestras playlists mensuales que resulta duro el seleccionar una pequeña parte pero a la vez es reconfortante echar la vista atrás y descubrir que 2025 fue un año pleno, repleto de melodías maravillosas, los himnos del mañana. Solo deseamos que 2026 traiga una escena tan potente.

Y cómo no, es imposible escribir estas líneas sin la inestimable ayuda de las compañeros y compañeros de redacción. Por esta razón, queremos desarrollar con más detalle nuestra selección personal porque todas y todos tenemos un motivo para amar una canción.

Vanesa Carro elige Emo Song, de The Haunted Youth y Tu voz, de Vera Fauna

«Me ha costado elegir solo dos canciones, sobre todo en el prisma internacional, que es la línea dónde me muevo más. Elijo Emo Song de The Haunted Youth porque quiero visibilizar las pequeñas grandes bandas que hacen mejor nuestro día a día. Podría haberme decantado por algo más renombrado pero yo perdería mi esencia: Apoyar lo emergente.

Desde que salió esta canción me obsesioné. Literalmente. Si no me equivoco, la compartió alguien en Twitter y ya sólo por el título, evocando a la oscuridad – y yo de esto sé mucho – tuve que ponerla.

Los primeros acordes son ensoñadores y aunque no tiene mucha letra, este hecho sigue la línea creativa de la banda belga. El sonido shoegaze para mí es vital, llevándome a bandas que me gustan mucho como DIIV. Tiene ese punto de irrealidad y aunque siempre digo que no me encantan las canciones tan largas, aquí rompe de tal forma, se hace tan inmensa en su desenlace que deseas que no se acabe. Lo dicho, reproducida en bucle y parte de la banda sonora de mi vida.

Sobre Tu voz, de Vera Fauna, poco puedo añadir a esta genialidad. Personalmente me encanta esta formación y voy a ser clara: No se venden, son fieles a su sonido y sus creencias y así lo llevan al estudio y al directo.

Esta canción apareció en mi vida supongo que recomendada por alguien que siempre sabe lo que me va a gustar por anticipado et voilá, se ha convertido en un mantra y en un bonito recuerdo a futuro. El comienzo un poco psicodélico, la voz de Kike transportándome al calor del sur, y una letra que me enganchó desde el primer momento. De lo mejor de la escena española actual».

Vera Cordeiro Canosa elige A Couple Minutes, de Olivia Dean y A todas partes, de Fillas de Cassandra y Çantamarta

«Descubrí a Olivia Dean en diciembre de 2024, con Reason To Stay su magnetismo me atrapó. Este año, su música se ha convertido en refugio y me ha acompañado en innumerables momentos en los que The Art Of Loving ha sido la banda sonora. De entre todas sus canciones, A Couple Minutes se despliega con una elegancia inevitable que detiene el tiempo.

Un espacio íntimo donde la emoción fluye sin artificios, sostenida únicamente por la verdad más pura en la voz de la británica, capaz de transformar la urgencia de quedarse en un gesto tierno y la despedida en algo amable.

2025 ha estado marcado por grandes discos a nivel nacional, pero a la hora de elegir una canción, me decanto por un single: A todas partes, colaboración de Fillas de Cassandra y Çantamarta. Un canto a las raíces, a la identidad y a la saudade, que hermana Galicia, Andalucía y el Caribe. Cada verso está cargado de la calidez que solo se encuentra en el hogar, ese lugar que siempre se lleva a cuestas y al que, por mucho que una se mueva, siempre está volviendo».

Javier Decimavilla elige Elderberry Wine de Wednesday y El principio de todo de Rufus T. Firefly



«Una joya completamente adictiva que, de alguna manera, nos remite a otros tiempos, con esa sensación de canción delicada y atemporal que tienen los temas que guardamos en la retina durante gran parte de nuestra vida.

La guitarra acústica y el pedal steal son los grandes protagonistas de esta pieza de aires sureños que llega repleta de belleza y con una alta dosis de emoción en cada estrofa. Wednesday han vuelto con la que para mí es la canción más bonita del año en el ámbito internacional.

El principio de todo arranca con un solo de batería de Julia, algo que ya de primeras indica que no estamos ante una canción más. A eso hay que añadir que el tema condensa todas las virtudes de Rufus T. Firefly en 5 minutos de fraseo seductor y contagioso de Víctor y de una mirada positiva enfocada hacia adelante, evitando caer en una nostalgia mal llevada. Esta pieza además contiene uno de los versos que más me han removido este año: Subestimas el poder de una lágrima. Mi canción favorita de mi disco favorito de este año».

Eva A. Gómez-Calcerrada elige Blade of grass de Lady Gaga y Una gran insolación de Jero Romero

«Lady Gaga tiene esa rara capacidad de transformar la fragilidad en fuerza y lo íntimo en universal. Aquí teje imágenes delicadas —espinas, briznas de hierba, campos solitarios— que hablan de amor, pérdida y resistencia, y las eleva con una melodía que late con intensidad. Cada palabra y cada metáfora resuenan recordándonos que incluso la vulnerabilidad puede ser heroica y que los momentos más simples pueden contener una eternidad. Escucharla es sentirse testigo y partícipe de un acto de amor que desafía la soledad y el tiempo, y es precisamente esa mezcla de belleza y verdad lo que la convierte en obligatoria: mi elección natural como la reina de las mejores canciones de este año.

Quizá, si la escuchas despacio, te sorprendas descubriendo que parte de ese jardín también te pertenece.

El toledano nos entrega un tema que se impone como una de las canciones imprescindibles de 2025 y que, además, fue el primer adelanto de su EP. Cada palabra late con la crudeza de un desahogo necesario: vergüenza, hartazgo, deseo de marcharse… emociones que duelen y, al mismo tiempo, nos reflejan a todos, porque su letra es clarividente y universal.

La canción abre un paisaje íntimo y honesto, donde lo que hiere también conmueve, y lo callado y lo sentido se convierte en música que permanece. Escucharla es adentrarse en un territorio emocional intenso, y reconocer con claridad aquello que muchas veces guardamos en silencio o que no nos atrevemos a expresar. Y quizás, cuando la escuches, te sorprenda descubrir que algunas de esas emociones son también tuyas».

Dario Bravo elige Cuntology 101 de Lambrini Girls y Escondite de Bum Motion Club

«Sobre la primera: Servir coño como concepto, tesis, desarrollo y desenlace. «Tienes algo que decir de mi? Cómeme el coño”. “¿Tienes algo que decir de lo que hago? cómeme el c***”. Un himno al autocuidado y la autodefensa con el coño por delante. ¡Vivan los grupos de tías que gritan, coño!

Cualquier canción del último disco de Bum Motion Club podría haber sido la elegida. El disco está lleno de detalles sónicos que caminan entre el shoegaze y el post grunge, riffs que recuerdan a los primeros Sôber, la densidad armónica de Deftones y la huella de Gary Numan sobre las teclas de los sintes. Pero Escondite en concreto pica en hueso y pesa como la culpa o la conciencia de que no hay vuelta atrás. El Nunca Más de la Generación Z. O quizás solo soy un flipao que se ha venido arriba porque se ha convertido en una de las canciones favoritas de su hijo de 5 años».

Paula Ayllón elige Good Grace de Nieve Ella y La Plaza de Rufus T. Firefly

«Fue mi gran descubrimiento este pasado verano. Quizá porque expresa un alegato a la independencia y autoconfianza, de que no debemos consentir que nos traten con desprecio y que nos enseña a que todos debemos tener control de nuestra vida. Tiene ritmo y es como estar en una clase de boxeo. El sentimiento tras escucharla es de un desahogo total.

Sobre la segunda, el segundo adelanto del nuevo trabajo de la banda de Aranjuez, y creo que es mi canción favorita de este disco. Con un mensaje claro: por mucho que traten de despreciarnos y hundirnos debemos seguir adelante. Porque al final a la mañana siguiente siempre hay esperanza en el primer rayo de luz de la mañana. Siempre hay un botón de ESCAPE, para olvidar lo que dejamos atrás. Un nuevo comienzo».

No podemos añadir mucho más. Hecha con cariño y dedicación para que la disfrutéis, compartáis y encontréis vuestra nueva canción favorita, ¡A por un 2026 lleno de buena música!

