CrazyMinds OnAir #5 – Mark Lanegan, Florence & The Machine, Regina Spektor, Biznaga, !!!, Bloc Party y mucho más

Vuelve CrazyMinds OnAir una semana más, con toda la actualidad musical y las mejores novedades nacionales e internacionales y Jorge Híjar al frente. Os invitamos a escucharlo al completo en Spotify (por el momento, solo para usuarios premium) a través de este enlace.

Hoy suenan:

Florence + The Machine – King

Banks – Holding Back

Bloc Party – Sex Magik

Stereophonics – Right Place Right Time

Joe Crepúsculo & Abel de Los Vinagres – Pensar el tiempo

Biznaga – Domingo especialmente triste (con Isa de Triángulo de Amor Bizarro)

Leia Destruye – Tan Flojo

Adiós Amores – Sol de ayer

Hercules & Love Affair – Grace

The Afghan Whigs – I’ll Make You See God

Mark Lanegan – Bleeding Muddy Water

Montaigne & David Byrne – Always Be You

Sexy Zebras – Una canción para resucitar

Second – El contorno de tus miedos

Dorian – Tornado

!!! – Storm Around the World

Porridge Radio – Back to the Radio

Regina Spektor – Becoming All Alone

Tears For Fears – Break The Man

The Vaccines – Thunder Fever

Wet Leg – Angelica