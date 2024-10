¿Cómo puedo comprar entradas para el concierto de Bruce Springsteen en San Sebastián?

El legendario Bruce Springsteen, junto a su inseparable E Street Band, está listo para encender el escenario del Estadio Reale Arena en San Sebastián el próximo 21 de junio de 2025, así que si eres un fanático del “Boss” y no quieres perderte esta oportunidad única, aquí te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir tus entradas.

¿Dónde y cuándo comprar las entradas?

Las entradas para el concierto de Bruce Springsteen en San Sebastián estarán disponibles a partir del 8 de octubre a las 10:00 horas. Es importante estar preparado, ya que se espera una alta demanda y las entradas podrían agotarse rápidamente.

Puntos de venta oficiales

Para evitar fraudes y asegurar que obtienes entradas legítimas, es crucial comprar a través de los puntos de venta oficiales. Las entradas estarán disponibles en:

Doctor Music : La promotora oficial del evento.

: La promotora oficial del evento. Entradas.com: Otra plataforma confiable para adquirir tus entradas.

Tipos de entradas y precios

El concierto ofrecerá varias opciones de entradas para adaptarse a todos los gustos y presupuestos:

Asiento reservado en grada : Los precios varían entre 70, 84, 94, 108 y 140 Euros, dependiendo de la ubicación.

: Los precios varían entre 70, 84, 94, 108 y 140 Euros, dependiendo de la ubicación. Pista delantera : 140 euros.

: 140 euros. Pista trasera: 88 euros.

Recuerda que estos precios no incluyen los gastos de distribución, que pueden variar según el punto de venta, y que solo será posible adquirir un máximo de 6 entradas por compra.

Consejos para la compra

Crea una cuenta con antelación: Si planeas comprar online, asegúrate de tener una cuenta creada y estar logueado en tu cuenta antes de que las entradas salgan a la venta. ¡No lo dejes para el último momento! Ten tu método de pago listo: Guarda los detalles de tu tarjeta de crédito o débito en tu cuenta para agilizar el proceso de compra. Sé puntual: Las entradas se pondrán a la venta a las 10:00 horas en punto. Intenta estar en la página unos minutos antes para evitar cualquier problema técnico. Considera todas las opciones: Si no encuentras entradas en tu primera opción de compra, prueba en los otros puntos de venta oficiales, pero nunca optes por sitios poco fiables de reventa o con precios inflados.

¿Qué esperar del concierto?

Bruce Springsteen es conocido por sus enérgicas y maratonianas actuaciones, que a menudo superan las tres horas de duración. Con un repertorio que abarca más de cinco décadas, puedes esperar una mezcla de sus grandes éxitos como Born to Run o Dancing in the Dark junto con algunas sorpresas y rarezas que solo el “Boss” puede ofrecer.

En definitiva, asistir a un concierto de Bruce Springsteen es una experiencia inolvidable que ningún amante de la música debería perderse. Asegúrate de seguir estos consejos y estar preparado para el 8 de octubre. ¡Nos vemos en el Reale Arena!