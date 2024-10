Darlin’: El proyecto musical que unió a Daft Punk y Phoenix

A veces, cuando echamos la mirada atrás buscando historias fascinantes en las últimas décadas de músicas, encontramos historias que parecen sacadas de un guion de película, como la que hoy os vamos a contar y que une a dos de las bandas más influyentes de la escena musical francesa: Daft Punk y Phoenix. Antes de que estos nombres se convirtieran en sinónimo de innovación y éxito, sus caminos se cruzaron en un proyecto musical que pocos conocen: Darlin’.

Los primeros pasos: pasión y experimentación

A principios de los años 90, tres jóvenes parisinos compartían una pasión por la música y un deseo de experimentar. Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, quienes más tarde formarían Daft Punk, se unieron a Laurent Brancowitz, futuro guitarrista de Phoenix, para formar una banda de rock llamada Darlin’. Como curiosidad, el nombre de la banda fue inspirado por una canción de los Beach Boys, reflejando su amor por el rock y el pop de los años 60.

La Breve Vida de Darlin’

Darlin’ tuvo una vida corta pero significativa. La banda lanzó un EP con tres canciones que recibió críticas mixtas. Una reseña particularmente negativa en la revista británica Melody Maker describió su música como «daft punky thrash». Aunque la crítica no fue favorable, el comentario dejó una marca indeleble en Bangalter y Homem-Christo, quienes adoptaron el nombre Daft Punk para su futuro proyecto de música electrónica. Y sí, con este artículo no solo has conocido la historia de esta banda que quizá ya había escuchado o quizá no, pero también el origen del nombre del inolvidable dúo francés.

Caminos Separados, Éxitos Paralelos

Después de la disolución de Darlin’, los miembros tomaron caminos separados pero igualmente exitosos. Bangalter y Homem-Christo se sumergieron en el mundo de la música electrónica, formando Daft Punk y revolucionando el género con álbumes icónicos como Homework y Discovery. Su innovador uso de samples, sintetizadores y efectos visuales los convirtió en pioneros de la música electrónica moderna.

Por otro lado, Laurent Brancowitz se unió a su hermano Christian Mazzalai y a Thomas Mars para formar Phoenix. La banda se destacó en la escena del indie pop y rock, ganando reconocimiento internacional con álbumes como Wolfgang Amadeus Phoenix, que les valió un Grammy en 2010.

Influencias y Legado

Aunque Darlin’ no alcanzó el éxito comercial, su influencia en la carrera de sus miembros es innegable. La experiencia compartida en la banda ayudó a moldear sus futuros enfoques musicales y a establecer una base sólida para sus respectivas carreras. Daft Punk y Phoenix, aunque diferentes en estilo, comparten una raíz común que se refleja en su creatividad y espíritu innovador.

Reencuentros y Colaboraciones

A lo largo de los años, Daft Punk y Phoenix han mantenido una relación cercana, colaborando en varias ocasiones y compartiendo escenarios en festivales. Laurent Brancowitz ha hablado en entrevistas sobre sus días con Daft Punk y cómo esas experiencias tempranas influyeron en su carrera. Esta conexión perdurable es un testimonio del impacto duradero de Darlin’ en la música contemporánea.

En definitiba, la historia de Darlin’ es un fascinante capítulo en la historia de la música, uniendo a dos de las bandas más influyentes de Francia en un proyecto que, aunque efímero, dejó una huella indeleble. Daft Punk y Phoenix continúan siendo referentes en sus respectivos géneros, y su legado ha hecho historia. ¿Quién se lo iba a decir a aquel periodista de Melody Maker, verdad?