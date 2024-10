¿Qué fue de John Deacon, bajista de Queen, tras la muerte de Freddie Mercury?

Si pensamos en las bandas más importantes de la historia de la música, sin duda alguna Queen estará incluida en la gran mayoría de listado que se nos puedan ocurrir. La banda británica, liderada por el carismático Freddie Mercury, dejó una legado imborrable a lo largo de su discografía pero, tras la trágica muerte de Mercury en 1991, uno de sus miembros decidió retirarse del escenario para siempre: John Deacon, el enigmático bajista de la banda. ¿Qué llevó a Deacon a tomar esta decisión y qué ha sido de él desde entonces?

John Deacon: El Silencio Tras el Estruendo de Queen

John Deacon, conocido por su carácter reservado y su habilidad para componer éxitos como Another One Bites the Dust y I Want to Break Free, quedó profundamente afectado por la muerte de Freddie Mercury. La conexión entre ambos iba más allá de lo profesional; eran amigos cercanos y compartían una profunda admiración mutua. Deacon expresó en varias ocasiones que, sin Freddie, Queen ya no era la misma banda.

La pérdida de Mercury fue un golpe devastador para Deacon, quien declaró: «En lo que a nosotros respecta, esto es todo. No tiene sentido continuar. Es imposible reemplazar a Freddie». Esta declaración refleja no solo su dolor personal, sino también su convicción de que la esencia de Queen se había perdido con la partida de su icónico vocalista.

Homenajes a Freddie Mercury

John Deacon participó en algunos de los homenajes y conciertos tributo a Freddie Mercury, aunque su involucración fue limitada. Uno de los momentos más emotivos para Deacon fue el Concierto Tributo a Freddie Mercury el 20 de abril de 1992, en el Estadio de Wembley en Londres. Este evento marcó la última vez que Deacon se presentó en público con Queen, interpretando varias canciones icónicas de la banda.

Un año después, en 1993, se unió a Roger Taylor para un concierto de caridad en Midhurst, una ocasión más íntima, pero significativa para honrar la memoria de Mercury. En 1997, Deacon también participó en la apertura del Bejart Ballet en París, donde interpretó The Show Must Go On junto a Elton John. Este fue su último concierto público con Queen. Después de estos eventos, Deacon decidió retirarse definitivamente de la música, manteniendo un perfil bajo desde entonces. Su participación en estos conciertos muestra su respeto y amor por Freddie Mercury y su compromiso con la banda.

La Vida de John Deacon Después de Queen

Tras su retiro oficial de Queen en 1997, John Deacon se alejó por completo de la vida pública y de la industria musical. A diferencia de sus compañeros Brian May y Roger Taylor, quienes continuaron actuando y manteniendo viva la llama de Queen, Deacon optó por una vida de anonimato y tranquilidad. Actualmente, vive en Putney, al suroeste de Londres, junto a su esposa Veronica Tetzlaff, con quien se casó en 1975, y sus seis hijos.

Deacon ha mantenido un perfil extremadamente bajo, rara vez apareciendo en público. Cuando lo hace, suele ser para realizar actividades cotidianas como cualquier persona normal, absolutamente alejado de lo que podrías imaginar de una estrella del rock. Su decisión de mantenerse alejado de los escenarios parece ser una elección consciente para preservar su privacidad y llevar una vida normal, lejos del bullicio del mundo del espectáculo.

Relación con Brian May y Roger Taylor

La relación entre John Deacon y los otros miembros de Queen, Brian May y Roger Taylor, ha sido de respeto mutuo, aunque han tenido poca comunicación directa desde el retiro de Deacon. Brian May ha mencionado en varias ocasiones que Deacon sigue siendo una parte muy importante de Queen, aunque no esté activamente involucrado, ya que May ha coonfirmado que cualquier decisión importante de negocios se le consulta para contar con su beneplácito.

Roger Taylor también ha expresado su respeto por la decisión de Deacon de retirarse y mantenerse alejado de la vida pública. Taylor ha comentado que Deacon es como un ermitaño y que ha elegido vivir una vida tranquila. A pesar de la falta de contacto directo, ambos miembros de Queen han mostrado comprensión por la elección de su antiguo compañero por vivir una vida tranquila y privada.

Reflexiones Finales

La historia de John Deacon es un testimonio de la profunda conexión emocional que puede existir entre los miembros de una banda. Su retiro definitivo tras la muerte de Freddie Mercury no solo habla de su dolor personal, sino también de su integridad y respeto por lo que Queen representaba. Aunque ya no esté en el escenario, su legado musical sigue vivo en las canciones que ayudó a crear y en los corazones de los fans de Queen en todo el mundo.

En un mundo donde la fama y la notoriedad a menudo se persiguen sin descanso, John Deacon nos recuerda que, a veces, la verdadera paz se encuentra en el silencio y la simplicidad de una vida lejos de los focos.