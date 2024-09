¿Qué ocurrió con el Summercase Festival y por qué dejó de celebrarse?

El Festival Summercase, que alguna vez fue un faro de la música independiente en España, dejó de celebrarse en 2009, dejando a muchos aficionados preguntándose qué ocurrió. Este evento, que se celebraba simultáneamente en Madrid y Barcelona, atrajo a grandes nombres de la música como The Chemical Brothers, Arcade Fire y Belle and Sebastian, y se convirtió rápidamente en una de las citas más importantes y favoritas del verano.

Crisis económica, fallos de gestión y la trama Gürtel

La primera razón detrás de su desaparición fue la crisis económica global de 2008. La recesión afectó gravemente a la industria del entretenimiento, y Summercase no fue una excepción. La promotora Sinnamon, encargada de organizar el festival, enfrentó dificultades financieras que hicieron inviable continuar con el evento.

Sin embargo, la crisis económica no fue el único factor. La gestión de Sinnamon también fue cuestionada. La empresa se vio envuelta en problemas de organización y logística, lo que llevó a una disminución en la calidad del festival y, en última instancia, a su cancelación.

Por si todo esto fuera poco, el festival se vio salpicado por la trama Gürtel, un escándalo de corrupción que sacudió a España. En un principio, las investigaciones sugirieron que la promotora Sinnamon podría haber recibido fondos de manera irregular a través de contratos y acuerdos con entidades vinculadas a la trama Gürtel1. Estos fondos habrían sido utilizados para financiar el festival, lo que levantó sospechas sobre la transparencia y la legalidad de su financiación.



El juez Pablo Ruz, encargado de la investigación, examinó las conexiones entre los organizadores del festival y los principales implicados en la trama Gürtel, como Francisco Correa y sus asociados. Aunque no se llegó a una conclusión definitiva sobre la implicación directa de Summercase en la trama, las sospechas y las investigaciones añadieron una nueva capa de controversia y complicaciones legales al evento.

Competencia y Contraprogramación

Summercase no solo tuvo que lidiar con problemas internos y económicos, sino también con una feroz competencia en el panorama de festivales en España. Uno de sus principales rivales fue el Festival Internacional de Benicàssim (FIB), que se celebraba el mismo fin de semana o muy cerca en fechas. Esta competencia directa llevó a una guerra de contrataciones y precios, encareciendo los cachés de los artistas y complicando la sostenibilidad de ambos eventos.

La contraprogramación fue una estrategia común, donde ambos festivales intentaban atraer al mismo público con carteles igualmente atractivos. Esta rivalidad no solo aumentó los costos, sino que también dividió a los aficionados, quienes a menudo se encontraban en la difícil decisión de elegir entre dos eventos de alta calidad.

¿Qué artistas actuaron en el Festival Summercase?

Desde luego, en sus escasas tres ediciones, lograron atraer a algunos de los artistas y bandas más interesantes de aquellos años.

2006: La primera edición de Summercase contó con una impresionante alineación que incluyó a Daft Punk, The Chemical Brothers, Massive Attack, New Order, Primal Scream, Belle and Sebastian, Sigur Rós, Fatboy Slim, Keane, y Rufus Wainwright, entre otros.

2007: El festival continuó con fuerza en su segunda edición, presentando a Arcade Fire, The Flaming Lips, The Jesus and Mary Chain, PJ Harvey, Bloc Party, LCD Soundsystem, Kaiser Chiefs, Air, Scissor Sisters, y Lily Allen.

2008: La última edición de Summercase antes de su cancelación incluyó a The Verve, Kings of Leon, Interpol, Primal Scream, Kaiser Chiefs, Blondie, Sex Pistols, Mogwai, Maxïmo Park, Foals, y Los Planetas.