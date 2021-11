1971: El año en que la música lo cambió todo

Recuerdo que en cierta ocasión David Bowie dijo que En 1971 empezamos a escribir el siglo XXI y sin duda tenía razón. 1971, considerado como el mejor año de la historia del rock and roll y del R&B, fue un año donde muchos de los que fuimos jóvenes en aquel entonces, jamás olvidaremos, porque es un intervalo de tiempo que fue inserto en el alma como una marca grabada al fuego ardiente.

Toda aquella vorágine supuso la posibilidad de vivir una experiencia catártica única y que, gracias a la acumulación de obras maestras, siempre estarán presentes, especialmente por el enorme poder e influencia que tuvo la música de aquel periodo, un hito como pocas veces ha sucedido a lo largo de la historia.

Yo tenía 17 años y comulgaba con los íconos y movimientos progresistas de la época. Mi mirada cultural estaba más enmarcada fuera de España que dentro de ella. Los jóvenes españoles íbamos atrasados en todas las fuentes de modernidad europea y norteamericana, aunque poco a poco iba comenzando cierta apertura. Nuestra mirada en consecuencia, estaba más alejada de nuestras fronteras, donde la cultura se dimensionaba hacia alternativas más innovadoras e interesantes. En 1971 todavía iba a comprar los vinilos en Andorra, París, Londres y Ámsterdam, ya que en España la mayoría de discos eran difíciles de conseguir.

El documental, dirigido por Asif Kapadia y que acaba de estrenar Apple TV, deja hábilmente expuesto y contrastado la importancia que supuso esa fascinante añada. Él mismo lo manifiesta con sus palabras: «Hicimos un trabajo formidable de equipo. Supimos conservar la capacidad de poder dialogar con los músicos más grandes de aquel tiempo, dándoles a entender que todo aquel fenómeno no era más de lo mismo, sino una oportunidad única y diferente de pasar a la historia. Los ocho capítulos de la serie no tratan de exponer aquellas canciones exitosas del momento, sino de explicar lo que sucedía en el mundo a través de esas canciones».

Temas legendarios como Life On Mars (David Bowie), What’s Going On (Marvin Gaye), Stairway To Heaven (Led Zeppelin), Imagine (John Lennon), Riders On The Storm (The Doors), Brown Sugar (The Rolling Stones), Get It On (T Rex), Let’s Stay Together (Al Green), Maggie May (Rod Stewart), American Pie (The Guess Who) … O discos como Sticky Fingers (The Rolling Stones), Blue (Joni Mitchell), Who’s Next (The Who), There’s a Riot Goin’ On (Sly and the Family Stone), Meddle (Pink Floyd), Aqualung (Jethro Tull), IV (Led Zeppelin), Hunky Dory (David Bowie) y L.A. Woman, (The Doors), At Fillmore East (The Allman Brothers Band), Master of Reality (Black Sabbath) entre muchos más. La lista es interminable, en todos sus estilos y facetas. 1971 fue, sin duda, un año que marcó la ascensión más dorada más del nirvana musical.

Y es que, desde el marco puramente social, 1971 fue un caldo de cultivo para que la explosión cultural estallara contra el conservadurismo y belicismo imperantes. La herencia cultural de los 60 empezaba a dar sus frutos haciendo confluir en un año especial todas las convulsiones que la sociedad arrastraba y la necesidad de salir de ellas a través de la rebeldía y el cambio. Y esa respuesta sociocultural sacudió el sistema clásico.

Acontecimientos como la invasión de Vietnam, la represión policial que inspiró Ohio (el simbólico tema que publicaron en 1971 Crosby, Stills, Nash & Young), la tragedia del concierto de Altamont, los asesinatos de Charles Manson y hasta la separación de los Beatles … dejaron la sensación de que el mundo se estaba hundiendo y necesitaba un gran cambio, un tremendo revulsivo que hiciera que el mundo fuera más creíble. El propio James Gay-Rees, productor ejecutivo de la serie de Apple TV, lo expresa de forma contundente: «Todo lo que está bien y mal en el mundo actual arranca de ese punto, de ese origen».

Quizá el punto más importante que se obtiene tras ver la serie de Apple TV, es la pregunta que queda suspendida en el aire: ¿por qué la música de hoy en día no es capaz de generar ese estado general de conciencia, de lucha y de cambio, como lo hizo en las décadas de los 60 y 70? Según Asif Kapadia, «hoy en día, a las estrellas de la música, solo les importa el dinero, saber cuánto vendo, cuánto tengo y vivir del cuento. Quizás ver estos 8 capítulos inspire a los artistas de hoy a tomar algo del espíritu de ese tiempo. Mirar lo que hicieron, cómo y porqué, y sin miedo a perder sus marcas patrocinadoras, se respondan a sí mismos, quizá pueda hacerlo yo también».

Concluyendo, 1971 fue un año de innovación musical y renacimiento impulsado por la agitación política y cultural de la época. Las estrellas alcanzaron nuevas alturas, nuevos talentos irrumpieron en escena y las fronteras se expandieron como nunca había sucedido antes.

La serie documental nos ofrece una mirada próxima a esos artistas y canciones que aun escuchamos 50 años después; gente como The Rolling Stones, Aretha Franklin, Bob Marley, Marvin Gaye, The Who, Joni Mitchell, Lou Reed y muchos más, siguen estando presentes en nuestros equipos de sonido. Y es que la musica nunca se detiene y es capaz de romper moldes, sistemas y confines, uniendo ideas y personas, sea de dónde sean. La música siempre refleja el estado de la sociedad.

La serie 1971: El año en el que la música lo cambió todo, asimismo, te da la oportunidad de volver a revivir ese tiempo legendario y de reactivar esa fuerza humana que permite que los cambios y la evolución sean posibles. Como ha dejado constancia Alejandro Alemán del soporte Semanario Eje Central: «Aunque la música es el pretexto, está claro que Kapadia da suma importancia por recalcar el proceso creativo y la historia que lo alimenta. Aprovechando el material de archivo es capaz de construir una poderosa narrativa que mantiene el interés des espectador durante los ocho episodios de la serie».

