1977-2022, 45 años con Simple Minds

Una de las cosas de las que estoy más orgulloso es cuando la gente me dice ¿de qué Simple Minds estás hablando?: ¿vanguardia, art-rock, pop, grupo instrumental, político, folk, banda de estadio…? Hemos estado en el infierno de un viaje, hemos tocado todos esos estilos diferentes, pero al mismo tiempo ser la quintaesencia de Simple Minds es algo asombroso.

Jim Kerr

Así es como el vocalista y uno de los miembros fundadores de la banda definió la filosofía y metodología de Simple Minds, mentes sencillas que han sabido crear un proyecto inteligente, basado en el contraste, la valentía del cambio y la evolución del mismo. 45 años de existencia lo demuestran todo, que las cosas se han hecho bien y que han soportado los avatares del tiempo. Esas mentes sencillas, traducción de Simple Minds, han sabido mantener el timón firme, contra viento y marea, mientras han ido navegando por el vasto océano de las oscilaciones. Hoy en día, siguen recorriendo esos mares a pesar de las salidas de algunos de sus miembros.

Y es que cuando escuchas la discografía completa de Simple Minds, descubres el sólido proyecto que es su trabajo. Sus canciones hacen aflorar innumerables recuerdos, profundas emociones, porque todas ellas destilan un sonido especial y único. Dada la cercanía de su próximo concierto en España, tributar este inmenso legado, es un hito irreversiblemente imprescindible. Empecemos pues, por un breve repaso a ciertos puntos clave de su existencia.

Sobre el nacimiento de la banda

Simple Minds se formó en Glasgow, Escocia, cuna del whisky, de los grandes escritores como Robert Louis Stevenson y Arthur Conan Doyle, y de músicos excelentes como Annie Lennox, Belle & Sebastian, Primal Scream, Travis, Biffy Clyro y Franz Ferdinand, entre muchos otros. Como banda emergió durante 1977, año que vio nacer la primera película de Star Wars y las primeras elecciones democráticas en España. Musicalmente hablando, Inglaterra publicó Animals (de Pink Floyd) y EEUU lanzó Hotel California (de Eagles).

Asimismo, fue el año que tristemente vio morir a la escritora Anaïs Nin y a Steve Biko, el activista sudafricano al que Simple Minds le dedicó la canción Biko. Asimismo, fallecieron Marc Bolan (de T. Rex), Ronnie Van Zant (de Lynyrd Skynyrd) y el mítico rey del Rock and Roll, Elvis Presley. Ante ese panorama nació: Simple Minds.

El origen de su nombre

Simple Minds surgió, como nombre, a partir de una frase de la canción The Jean Genie de David Bowie: «So simple minded he can’t drive his module» algo así como «Tan simple de mente que no puede conducir su módulo». Sea como sea, lo realmente asombroso es ver que el transcurso del tiempo ha demostrado que esas mentes sencillas de Glasgow han sabido conducir, contra todo tipo de inclemencias, su módulo musical hacia el Walhalla del rock.

Sin embargo, cabe saber que los inicios de la agrupación no fueron precisamente un camino de rosas. Sus primeros álbumes (más experimentales) fueron muy aplaudidos por los críticos pero no lograron el reconocimiento popular hasta que no abrazaron (en la segunda mitad de la década de los 80) el sonido épico de estadio, más conocido como anthemic rock.

Sus discos y reconocimientos

La discografía completa de Simple Minds se acerca a los 30 álbumes, eso sin contar directos, recopilatorios, EP’s y otros materiales especiales. Dentro de ese amplio trabajo, la formación ha conseguido vender a lo largo de su carrera más de 60 millones de discos, siendo algunos de ellos nominados dos veces a los Brit Awards, una vez a los American Music Awards, dos veces a los MTV Video Music Awards y la obtención del premio Q Music como la mejor banda en vivo. Su disco New Gold Dream (1982) está considerado como uno de los discos más esenciales de la música actual. Cinco de sus álbumes llegaron al primer puesto en las listas del Reino Unido y 21 sencillos alcanzaron el top veinte de aquel país. Un exitazo para esas mentes sencillas escocesas.

Pero hay más. En 2014, la revista NME incluyó a Simple Minds entre los 100 artistas más influyentes de la música y ese mismo año ganaron el premio Q Inspiration Award por su tremendo legado musical. En 2015 fueron homenajeados en los premios Billboard por Don’t You (Forget About Me) y en 2016 fueron reconocidos con el Premio Ivor Novello por su excelente colección discográfica. Sin duda, un lujazo.

Acerca de sus miembros

Desde su formación, siempre ha habido dos miembros permanentes en la banda, hecho que demuestra su fuerte base de liderazgo. Son: Jim Kerr (voz principal) y Charlie Burchill, cantante y brillante guitarrista. Ambos conforman la imbatible columna vertebral de Simple Minds. El resto de integrantes han ido variando a lo largo del tiempo, siendo actualmente Ged Grimes (bajo), Sarah Brown (voz), Gordy Goudie (guitarra rítmica), Cherisse Osei (batería) y la reciente incorporación, en momentos concretos, de la galesa Catherine AD, de Anchroress, como apoyo de voz, teclados y guitarra.

Una banda afín a las tradiciones y símbolos celtas

Dicen que un símbolo es la representación perceptible de una idea, un elemento u objeto, gráfico o material, que por asociación o convención social se le ha atribuido un significado. Conscientes de ello, Simple Minds siempre ha asociado su esencia a sus raíces escocesas y celtas. Es por ello que banda siempre se ha identificado con el Anillo de Claddagh, formado por una corona y dos manos que sostienen un corazón. Las manos representan la amistad, el corazón el amor y la corona la lealtad. Según los mitos celtas, es el símbolo del amor por excelencia. A veces la banda sustituye dichas manos por dos alas como símbolo de nobleza y libertad.

Sobre su música y estilo

El sonido de Simple Minds ha ido variando a lo largo de su recorrido. En sus inicios mostraron un post punk privativo que fue evolucionando hacia la new wave y la electrónica personalizada hasta llegar al denominado anthemic rock, que funde el dramatismo instrumental con potentes canciones junto a baladas lentas y vigorosas; todo ello dentro de una dinámica sónica de aguda grandiosidad vocal, efectos de guitarra, instrumentos célticos y teclados electrónicos. Esta majestuosa combinación ha quedado reflejada a lo largo de sus años en sus discos y multitudinarios conciertos, llegando incluso a disputar el liderazgo con la banda irlandesa U2.

En lo que se refiere a los directos, Simple Minds es demoledor. Desarrollan sus temas bajo un sonido soberano, grandilocuente y arrasador. La pureza y calidad del mismo conmociona a un público completamente entregado, que percibe las canciones como himnos que se corean efusivamente a los cuatro vientos. Su auditorio conoce de memoria sus letras, estribillos y entonaciones, de ahí que muchos los consideran como una de las bandas más importantes del anthemic rock.

Sobre su próxima gira en España (2022)

Tras el largo parón de conciertos musicales a causa de la pandemia por COVIV-19, Simple Minds arranca 2022 incluyendo en su Tour visitando España, concretamente el 22 Junio en Madrid y el 23 en Albacete, mientras que en Julio lo hará el 23 en Sant Feliu de Guíxols (Girona), el 24 en Valencia, el 26 en Santander, el 29 en Marbella, el 30 en Murcia y el 31 en Jerez, salvo cambios de última instancia. Los tickets pueden comprarse ya en la red.

Concluyendo

Como final podemos decir que Simple Minds, dada su enorme capacidad de transformación y calidad sónica, es una de esas bandas que se han convertido en ícono y leyenda. Su puesto en ese Walhalla de héroes y dioses es un hecho. Su tremenda capacidad para abarcar diversos estilos, como el post-punk , la new wave, el pop de corte new romantic y epic, incluyendo especiales referencias al folk escocés, los potencia aun más hacia ese trono de estrellas. Su potente personalidad y puesta en escena ha quedado siempre reflejada en sus directos, como lo hicieron en el doble álbum Live In the City Of Light (1987), mítico trabajo que recoge la plena concordancia entre esa arquitectura sonora y su capacidad de reinvención. En definitiva, mentes sencillas en cabezas musicales enormes.

15 canciones Top

Escoger 15 de sus mejores canciones es dificilísimo ya que muchas son las que superan la quincena. Además, elegir es algo muy personal. En base a ello, dicha selección ha tenido en cuenta la originalidad, la rítmica, el contraste y el sonido, independientemente de ser o no éxitos o que sean los más oídos en las plataformas streaming. Como bonus extra se han citado algunos temas que podrían estar entre los elegidos en esa Top Playlist. Empezamos el viaje.

I Travel (Album: ‘Empires and Dance‘, 1980).

Abandonan el estilo inicial del post punk de sus dos primeros discos Life in a Day (1979) y Reel to Real Cacophony (1979) y empiezan a sentar las bases de lo que será su transición hacia una polifonía más electropop, de la línea de The Cure, A Flock of Seagulls, Depeche Mode, etc. El tema en sí es una referencia a la tendencia de la época: Ultravox, Magazine, New Order… El ritmo es increíblemente apurado a pesar de tener muchas capas. También es brillante cómo se acumula y libera la tensión al final de cada estribillo.

Love Song (Album: ‘Sons and Fascination‘, 1981)

Un tema singular de extrema calidad y sonido. Las guitarras caen como ráfagas que electrocutan el cuerpo. Una canción de amor que se pega como una sacudida y clama un presagio en la letra: «Días de gloria que van y vienen hacia una tierra prometida». La canción viene a ser una oda al estrecho vínculo entre Europa y América, una especie de canción de amor entre ambos continentes, pues según Kerr, «Europa es la amante de Estados Unidos. Y Estados Unidos es una tierra prometida con días de gloria que van y vienen».

New Gold Dream (Album: ‘New Gold Dream (81-82-83-84)‘, 1982)

Electrónica depurada y ritmos muy marcados. Es el disco estrella de su consolidación como banda de los 80. El disco ocupó el puesto número 3 en la lista de álbumes del Reino Unido y en EE. UU se realizaron copias del mismo en vinilo de mármol dorado de edición limitada. El trabajo se incluyó en el libro 1001 álbumes que debes escuchar antes de morir. Por muchos fanáticos es considerado como el mejor trabajo de la banda. Además, el disco generó tres sencillos: Promised You a Miracle, Glittering Prize y Someone Somewhere in Summertime. Como afirmo el propio Jim Kerr:

«Cada banda o artista con una historia tiene un álbum que es su Santo Grial. Supongo que ‘New Gold Dream‘ era el nuestro. Fue un momento especial porque realmente estábamos comenzando a abrirnos paso con ese disco, tanto comercial como críticamente. La gente a la que le gustó ese disco se conectó con él de una manera especial. Había una profundidad y creó su propia mitología. Fue nuestro disco más exitoso hasta la fecha y, críticamente».

Como tema, New Gold Dream posee una cadencia rítmica muy característica, donde los compases baterísticos marcan la estructura. La instrumentación y la voz envuelven el concepto en un crescendo único, como un amanecer que abraza un sueño dorado: «Ella es la que está frente a mí, como una sirena y un éxtasis, como un nuevo sueño dorado, hasta que el océano se rompa, hasta que el mundo se caliente, hasta que el mundo vaya a más».

Waterfront (Album: ‘Sparkle in the Rain‘, 1983)

El inicio de bajo electrónico y batería marcada desatan el frenesí. La voz de Kerr toma el control mientras el sonido envolvente chispea como un diamante resplandeciente. Sin duda, uno de mis temas preferidos. La potencia sonora es espectacular y la letra te incita a «seguir caminando hasta llegar frente del mar». Asi es como describió el tema el guitarrista de la banda, Charlie Burchill, en una entrevista realizada en octubre de 2018 en Las Vegas Weekly: «Waterfront es una versión impresionista de Glasgow, la ciudad natal de los Minds».

GhostDancing (Album: ‘Once Upon a Time‘, 1985)

El arranque de guitarra es una gozada y al segundo entran el resto de instrumentos junto el poderío vocal de Jim Kerr. Un tema realmente acelerante con paradas y en suspensión que de inmediato caen vertiginosamente como una daga de cristal hasta estallar en mil pedazos. Es como un viaje a velocidad hipersónica: «Los satélites se derrumban, los veo caer del cielo como águilas, pero en un rincón del mundo, entre los escombros, nos encontramos respirando y volando hacia la puerta de la libertad». Destaco también temas como Alive and Kicking, All the Things she Said o Sanctify Yourself. En general, el disco no tiene desperdicio.

This is Your Land (Album: ‘Street Fighting Years‘, 1989)

Otro gran disco madurado en las bodegas Minds y que pronto conquistó la cima del Reino Unido. Contiene grandes temas como Street Fighteen Years, Soul Crying Out, Wall of Love, Take a Step Back, Kick It In, Mandela Day, Belfast Child, Biko. Me inclino por This is Your Land, un tema más pausado, elegante y sensible que demuestra que la banda es capaz de hacer vibrar con canciones a medio gas. Los punteos de guitarra son refulgentes, como una traslúcida catarata que se precipita desde las alturas.

Es el disco más reivindicativo del grupo y da entrada a nuevas formas de sonido más acústicas y célticas, incluyendo la guitarra slide y el uso de instrumentos folk como el bajo sin trastes, las gaitas escocesas y el acordeón. Muchas de las letras se basan en temas políticos como el Poll Tax, Soweto, el Muro de Berlín y el asentamiento de submarinos nucleares en la costa escocesa. Las referencias a Steve Biko, a Nelson Mandela y a los conflictos sociales en Belfast, definen la tendencia de la banda a los temas políticamente calientes y su alejamiento de aquellos conceptos más espirituales que marcaron sus discos anteriores.

El tema nos habla de desconcierto y tierras deseadas: «Deambulé, divagué, pero seguí mis pasos, hasta llegar a las brillantes arenas de los desiertos de diamantes. A mi alrededor sonaba una voz. Esta tierra fue hecha para ti y para mí». Los arpegios guitarrísticos dibujan esos paisajes resplandecientes. En definitiva, un tema con arranque lento que termina explosivamente como una lluvia sónica.

And The Band Played One (Album: ‘Good News from the Next World‘, 1995)

Tra un comienzo instrumental a base de guitarras rítmicas y solistas, Kerr suspira: «El ángel más dulce bajó y me tomó de la mano, dijo ofrecer cosas para ayudar y a entender que las bombas no nos alcanzarían». She’s a River e Hypnotised son también pistas desgarradoras. La canción es intensa, muy rock, con diversos cambios de voz, hecho que le confiere a Kerr un estilazo de altos quilates.

Killing Andy Warhol (Album: ‘Néapolis‘, 1998)

Temas como Song for a Tribes, Glitterball y War Babies podrían ser elegidos, pero Killing Andy Warhol es uno de los más sobrecogedores, sobre todo por su ambientación de fondo que irradia una atmosfera asfixiante, misteriosa e hiperdimensional. El tema arranca con un caos de sonidos chirriantes para dar entrada a un silbido sigiloso que impregna la pista como un meteorito que cruza el espacio. El backsound es letárgico, y la batería adquiere un tono muy personalizado. La letra hace referencia a Andy Warhol, pero deja caer diversos interrogantes que dan que pensar: «¿Alguna vez viste salir el sol, sobre este agujero ennegrecido? ¿Alguna vez sentiste que lo que quieres no está bajo tu control? ¿Alguna vez pensaste que lo que sientes no es exactamente lo que eres?».

Dancing Barefoot (Album: ‘Neon Lights‘, 2001)

Se trata de una versión sobre una canción original de Patti Smith. Tiene cierto aire a U2,pero con estilo Simple Minds. Como dijo Jim Kerr: «Neon Lights es la primera vez que Simple Minds reúne una colección de material no original. Viene a ser una especie de reconocimiento a la música y a las bandas que nos influenciaron en el pasado». Kerr se refiere a Van Morrison, David Bowie, Jim Morrison, Lou Reed, Neil Young o Brian Ferry entre otros. Dancing Barefoot es un reconocimiento al talento de Patti Smith y las mujeres en general, especialmente a Jeanne Hébuterne, la amante de Amedeo Modigliani.

Cry (Album: ‘Cry‘, 2002)

Una balada de medio tono con tremenda garra emocional y un desarrollo eufórico que termina enroscándose al cuerpo. Ideal para arremolinarse entre a los brazos de algun/a amante. Cry forma parte de un concepto discográfico más enfocado a melodías pop, sonido comerciales y arreglos ajustados, demostrando una vez más que la formación puede reinventarse a cada instante. Cito también como destacables, One Step Closer y Slave Nation.

Different World (Album: ‘Black & White‘, 2005)

Bajo una portada visualmente poética y en blanco y negro, sobresalen pistas coloristas y vigorosas como Stay Visible, Home, Xtranger o Different World, la gran elegida por su ritmo y estribillo. Como dice parte de la letra: «El alma de los valientes comienza en la Nada». Estamos ante una canción relajada, pero con un estribillo y un tono que se adhiere como un pegamento. La caída de sintetizador en el minuto 2.10 le confiere un toque casi galáctico.

Moscow Underground (Album: ‘Graffiti Soul‘, 2009)

Aqui demuestran que nada les frena, y que encima son capaces de arrastrar al oyente al más puro estilo U2 pero desde la marca Simple Minds. El torrente de voces y guitarras son una exhibición de lujo, y los efectos electrónicos un viaje a una magnitud que roza la psicodelia. En definitiva, un album y un tema de claro regreso a la New Wave y al brillante art-rock que caracterizó a la banda en los 80. Charlie Burchill, Mel Gaynor y Jim Kerr vuelven a dar la mejor versión de sí mismos. Temas como Rockets y Star Will Lead the Way, marcan también la diferencia.

Let the Day Begin (Album: ‘Big Music‘, 2014)

El audaz título coincide con la briosa música que contiene, un estilo pop sin justificaciones. Para algunos quizás su mejor álbum en 30 años (discutible). Blinfolded, Midnight Walking, Honest Town, Big Music, son otras opciones a tener en cuenta. Personalmente me quedo con Let the Day Begin. La pista surge dócil pero poco a poco va creciendo a golpe de bajo y suave percusión hasta eclosionar. Las gaitas escocesas dan ese toque céltico magistral. La letra directa como un rayo: «Esto es para los soldados de la amarga guerra. Esto es para el muro de las calles que lleva escrito sus nombres».

The Signal and the Noise (Album: ‘Walk Between Worlds‘, 2018)

La formación se mantiene fiel a sí misma, con una maravillosa colección de canciones dramáticas y reflexivas que contienen mensajes que pueden servir tanto a preocupaciones personales como universales. Me encanta especialmente The Signal and the Noise, sobre todo por su estructura compositiva, estribillo, sonido y evolución rítmica. La letra eriza la piel: «Deja que este mundo fluya dentro de ti. Tira esos anteojos y luego comenzarás a ver. Olvida esas batallas, esas que no significan nada para ti. Haz del amor tu armadura y sonríe. Comenzarás a escuchar (…) entre la señal y el ruido».

Act of Love (Sencillo extraído del próximo album anunciado para 2022)

Fue la primera canción que se tocó en el show de Satellite City en enero de 1978; por ello puede definirse como un acto de amor a su esencia como banda. El propio Kerr dijo al respecto: «Para todos los efectos, esta canción fue lo primero que alguien escuchó de Simple Minds. Desde entonces se convirtió en nuestro grito de guerra, en nuestro estandarte». Nada mejor que despedirse con este final: «Tuve una fiebre candente, la cabeza en mis manos, llena de planes (…) La fe es mi arma, el amor mi escudo. No tengo nada que perder y tanto que revelar (…) Caminamos a través de los buenos y malos tiempos, pero (…) todavía brillamos cuando las luces se apagaron».

15 temas para conquistar el ‘Walhalla’ del Anthemic Rock

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!