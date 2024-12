Alberto Montero – Ciudad dormida / Canción a Canción

Alberto Montero acaba de publicar su séptimo álbum de estudio Ciudad dormida. Se trata de un trabajo en el que el artista valenciano se sumerge en una búsqueda constante, tanto a nivel musical como emocional. Un recorrido por su subconsciente que invita al oyente a conocer mejor la identidad de su autor.

Con un objetivo tan grande y tan interesante a la vez, creíamos importante que fuera el propio Alberto quien nos invitara a hacer ese recorrido junto a él, deteniéndonos en cada una de las quince canciones que conforman esta Ciudad dormida, intentando comprender mejor lo que encierran y transmiten. Este es el resultado.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Soy Alberto Montero, cantante y compositor del Puerto de Sagunto, Valencia. Llevo más de 20 años haciendo música, aunque dentro del mundo más profesional desde 2013, con mi tercer disco. Ciudad dormida es mi séptimo álbum, donde reúno todas las vertientes de mi música y las condenso en 15 canciones que van desde el folk canterburiano hasta el rock psicodélico, pasando por el barroco o la música más experimental.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

El disco salió el 15 de noviembre en digital y el 30 de noviembre en vinilo con BCore Disc.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Lo hemos grabado con Xavi Muñoz en Espurna Indret, Vila-real. Xavi toca el bajo en el disco, además de algunas percusiones y sintetizadores. Además, han tocado Marcos Junquera la batería, Román Gil la guitarra, Laura Agustí el violín, Adrián González el violoncello y Joan Cano el saxo. También he tenido el lujo de contar con la colaboración del dúo Alejandro y María Laura en Nube violeta.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Es un disco de búsqueda constante: búsqueda de estímulos nuevos en el sonido, búsqueda de la esencia que está detrás de la inspiración, búsqueda de sentido vital…

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Un día, estábamos totalmente inmersos en la mezcla cuando escuchamos unos golpes en la puerta. Al principio los ignoramos, pero los golpes eran cada vez más insistentes. Fuimos a ver qué pasaba y, al abrir la puerta, nos encontramos a Ian McKellen disfrazado de mago gris el cual nos dijo en perfecto castellano: «Dejad lo que estéis haciendo ahora mismo y seguidme». Comentó también no sé qué movida de un anillo. Por supuesto, esto nunca pasó.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

Ya hemos presentado el disco en Valencia el pasado 30 de noviembre y, por ahora, tenemos cerradas también las siguientes fechas: el 19 de diciembre en Heliogàbal (Barcelona) y el 25 de enero en sala El Sótano (Madrid). Esperemos que vayan saliendo más cosas.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. La posibilidad

El miedo a no volver a escribir una canción buena nunca más. Inicio corto y muy barroco.

2. Otro amanecer

Una canción musicalmente muy Forever Changes de Love, donde hablo de la contemplación de la naturaleza. En este caso, hablo de un amanecer, y de lo mágico y milagroso que es. Mucho más imponente que cualquier canción u obra de arte.

3. Castillos en el aire

Aquí me planteo si merece la pena seguir en la rueda de composición, grabación, promoción, conciertos, cuando parece que he alcanzado un techo que no logro romper, cada vez soy más mayor y me encuentro más perdido en este mundillo.

4. Ciudad dormida

La canción más psicoanalítica del disco, donde hablo de mi subconsciente como si fuera una ciudad.

5. Como siempre

A pesar de mis miedos y traumas, encuentro refugio en mi familia.

6. Dejemos todo atrás

Aquí hablo un poco de lo mismo que en la primera, pero dándome ánimo y asegurándome que va a ir todo bien.

7. La incomodidad

Como la anterior, fue una de las primeras que hice para el nuevo disco, por lo que también hablo del miedo a no volver a encontrar la inspiración. Pero también sobre la imagen recortada, limitada, que proyectas de ti mismo con tus letras y música.

8. Nube violeta

La canción más experimental del disco, acompañado de las maravillosas voces de Alejandro y María Laura, dúo peruano que goza de mucho reconocimiento en Latinoamérica, y que ahora vive en Valencia.

9. Otra vez

Cuando las cosas no te salgan, no hay que desfallecer y hay que volverlo a intentar. Cada repetición de la estrofa tiene una producción diferente, simbolizando que si no te resultan las cosas, se puede cambiar la manera de hacerlo para conseguir el resultado que quieres.

10. El corazón de la flor de hielo

Vivimos en una época con un déficit de atención perpetuo, debido a la esclavitud a la que nos someten los estímulos constantes de nuestros teléfonos móviles. Esto nos provoca una sensación de insatisfacción que conduce muchas veces a la tristeza o depresión.

11. Nube violeta reprise

Es la versión inicial de Nube violeta, como la empecé a escribir, y quise dejar constancia en el disco haciendo esta versión tan fantasmagórica.

12. La obligación

A veces, lo que más te gusta se convierte en una obligación, porque parte de tu identidad o incluso de tu status social se basa en tu rol como músico.

13. Tengo que empezar

Otra canción psicoanalítica. Hablo de expresar todo lo que se me pasa por la cabeza para conocerme mejor y descubrir lo que me mueve, lo que me motiva y lo que me entristece.

14. La campana

Está basada en un cuento de Hans Christian Andersen. Habla de la búsqueda del misterio de la vida y de la superación de los momentos difíciles.

15. Cae la noche

Habla de la noche como el momento donde aparecen todos los monstruos internos. La canción y el disco acaban como empezó, con un amanecer que simboliza la vuelta a la normalidad, a la tranquilidad. El símbolo de que tras la tormenta siempre viene la calma. Todos los días vuelve a salir el sol. O, como cantaba Jaume Sisa, «cualquier noche puede salir el sol».

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

La verdad, ya no alimento ninguna expectativa. Sólo disfruto de hacer canciones, de grabarlas y de salir a tocar con mis amigos.

Escucha «Ciudad dormida» de Alberto Montero a continuación: