Alejo – Diamantes / Canción a Canción

Hace solo un año y medio que Alejo publicó La fiesta era para otros (2022), su álbum debut. En aquella ocasión estuvimos charlando con él y conocimos a un artista con muchas cosas que decir y con una mirada musical muy ligada al rock americano. Las canciones de aquel trabajo le empezaron a situar en una manera de componer con cierto aire melancólico y una sinceridad bastante clara.

Ahora, el joven artista navarro regresa con Diamantes, su segundo larga duración, un trabajo en el que da un paso más allá en el oficio de hacer canciones, desnudándose aún más si cabe, exponiéndose al máximo. Las 12 canciones que forman parte de este disco dejan poco margen a la interpretación, son relatos de su propia vida, experiencias muy personales convertidas en piezas de pop-rock marca de la casa. Nadie mejor que el propio Alejo para que nos hable de ellas.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Soy Alejo y me gusta definirme como un tipo que hace canciones. Las suelo vestir con la estética del rock, pero lo más importante es que lo que canto me emocione. Hace poco más de un año y medio publiqué mi álbum debut, que me ha llevado por varios escenarios de nuestro país. Ahora acabo de publicar mi segundo disco Diamantes, un disco que habla de manera muy sincera de mí mismo, de los problemas de alguien joven en este mundo loco. Espero que lo escuchéis.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Desde el 19 de febrero de este año, en formato digital, y en breve publicaremos una edición en vinilo. El sello es Start Anew y la editorial Universal Publishing.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Ha sido grabado en Estudios Reno, con Ramiro Nieto a la producción y batería, Chema Moreno al bajo, Andoni García a la guitarra y Germán San Martín a las teclas.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Es un disco de canciones… Sé que la respuesta es bastante evidente, pero me refiero a que las canciones han estado por encima de todo a la hora de componer y grabar el disco. No me he centrado en una estética musical en concreto, ni he querido hacer un disco de un estilo cerrado, sino que han sido las canciones las que han ido guiando todo el proceso a la hora de la grabación.

Es cierto que las acústicas están muy presentes, al estilo del rock 70’s, y hay una energía potente porque no hice maquetas del disco, grabamos los primeros bocetos en el estudio directamente a guitarra, bate y voz. Creo que esto le da un punto de identidad y de energía punk al sonido, sin ser para nada un disco punk en las canciones. A nivel de textos, he hablado de mis infiernos personales y sin querer he cerrado una terapia de salud mental. Siento que me he expuesto tanto en los texto que es difícil que alguien me saque los colores porque ya me lo he hecho a mí mismo.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

No sé si es surrealista, pero el día antes de ir a grabar el disco, con los 12 temas ya cerrados, compuse una canción que se llama Tenemos Algo Que Solucionar, hablando de un problema de salud mental que tuve. Siento que esta canción es un fin de mi terapia sin quererlo. Llamé a mi mánager y le dije que creía que había compuesto una canción importante. Llegué a Reno y la grabamos prácticamente del tirón. Es uno de los momentos más mágicos que he tenido nunca a la hora de grabar un tema. La canción me ha dado muchas alegrías hasta el momento.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

Voy a hacer una pequeña gira por salas antes del verano, el 4 de Mayo arrancamos en Pamplona y vamos a pasar por unas 3 o 4 ciudades más. Luego haremos festivales en verano, los iré confirmando en breve, y después otro paseo por las salas. Va a ser una año en el que tocaré bastante, siento que es un disco que va a molar mucho defender en directo.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Diamantes

Es la canción que abre el disco y además le da título. La escribí por la necesidad de recordarme que hay personas que quiero mucho en mi vida y no van a estar siempre. Son mis Diamantes, a veces me cuesta cuidarlos y tengo que pulirlos día a día. Para mí las canciones también son Diamantes y por eso bauticé al disco con ese nombre.

2. Mi Cruz

Habla de que hay que aprender a llevar nuestras mochilas. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas con las que tenemos que convivir, y no son responsabilidad ni culpa de nadie más que de nosotros mismos.

Tenía la primera estrofa y la estaba repitiendo como un loro, hasta que mi vecino de abajo subió bastante acalorado y me dijo que o paraba o me mataba, por eso la frase «tengo un vecino que quiere matarme». De la siguiente «la chupa de un narcotraficante» os hablaré en los conciertos.

3. Alas de gárgola

Es de mis canciones favoritas. Completa a Mi Cruz en el sentido de que a veces no somos responsables de que la vida nos de un traspiés y vayas a comprar el pan y tengas cara de muerto. A todos nos pasan cosas y hay que saber ser empáticos. Todos volamos con alas de gárgola y aguantamos el peso que cae en nuestra espalda, no queda otra.

4. Tenemos Algo Que Solucionar

Os he hablado antes de Tenemos Algo Que Solucionar. Creo que es la canción más honesta que voy a escribir nunca. Pasé por un proceso de salud mental y esta canción me ha ayudado a visibilizarlo. Sentir que soy frágil me ha hecho más fuerte, el perfeccionismo y este mundo tan loco en el que vivimos nos deja unas heridas que hay que saber cerrar. De todas formas, pienso que todos tenemos algo que solucionar como sociedad.

5. Rambo

Es una ridiculización del desencuentro. A todos nos dejan en la vida y en este tema me apetecía ponerle sátira a eso.

La imagen de que me imagino a Rambo disparándonos confeti, muestra que hasta a la cosa más chunga se le puede dar la vuelta, y que hay que aligerar los dramas para vivir más tranquilamente. El videoclip es un plano secuencia que os recomiendo ver en mi canal de YouTube y que completa toda ésta historia.

6. Frontera

Es el tema más punk del disco. Es una huida hacia adelante. Jesse Mallin tiene bastante culpa de toda la sonoridad del tema.

Nombro a mi amigo Avispa, que es un tío que quiero mucho y que, como yo, es especialista en huir hacia adelante. Admiro mucho ese concepto.

7. Gatopardo

Es el single del disco. Le tengo un cariño especial porque la terminé de componer con mi padre. Él me habló del gatopardismo y me parecia un concepto súper interesante, el control social en el que todo cambia para volver al mismo sitio.

Siento que a veces vivimos así, dando vueltas de 360º y sin pensar mucho. Grabamos una maqueta bastante hippie en un estudio que tengo en casa, con mi cuñado tocando unas percus, y mi madre y mi padre cantando. Hemos intentado mantener esa vibra en el disco.

8. La Máquina

La Máquina tiene una de mis frases favoritas del disco: «Me tocó el papel de loco como en ‘Amanece que no es poco’«.

Aquí se ven más claras mis influencias de Ryan Adams de su época más oscura a nivel musical.

9. Quería Escribirte

Es la procrastinación hecha canción. No sé si por miedo o por falta de ganas, pero a veces dejamos para mañana mensajes y mañana acaba posicionándose en el infinito. Creo que hay un mensaje oscuro detrás de la canción, pero está vestida con acordes mayores y con un ritmo bailable, y me parece una contradicción elegante.

10. Tiene Que Doler

Es la canción más antigua que hay en el disco. No había visto el momento de terminarla y siempre llegaba a un sitio que no terminaba de representarme. Gracias a terminar Quería escribirte, me di cuenta de lo que quería contar en este tema, tanto a nivel textual como musical. Si algo no duele o no te duele perderlo es que no lo quieres de verdad.

11. Quien puede dormir

Es un tema desfasado, con aires a Otis Redding o Wilson Pickett, salvando las distancias. Me apetecía grabar un tema en el que parece que hablo de los tópicos del rock trasnochado y que el estribillo resolviera que el insomnio no es por las drogas sino por lo jodido que está el mundo en el que vivimos.

12. Cambiamos de Misión

Refleja una discusión de pareja acalorada, en la que los dos se tiran los trastos todo el rato. Me encantaría hacer una colaboración de este tema con una voz femenina, al estilo You and I de Wilco, los dos cantando todo el rato.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Tocar muchísimos shows y seguir viviendo en la carretera para tener más historias para contar en un futuro.

