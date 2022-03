Alvaro Suite – Fantasio / Canción a Canción

La carrera de Alvaro Suite está plagada de proyectos y bandas, bien como integrante de las mismas, bien como cabeza pensante y visible. El caso es que, bajo su propio nombre, publicó en 2020 La Xana y ahora regresa con Fantasio (2022), un disco que, si bien ya lo ha presentado y tocado por toda nuestra geografía, es ahora cuando por fin se publica.

Fantasio es el protagonista del disco (que no es conceptual, recalca siempre su autor) y en él están basadas todas las canciones del mismo. Canciones que navegan por diferentes estilos, con un pie siempre en los clásicos, en las últimas décadas del siglo XX y que desprenden un aroma novedoso y conocido a la par. El eclecticismo es la seña de identidad de Alvaro Suite y lo vuelve a demostrar en este álbum que él mismo desgrana para nosotros, canción a canción.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Soy Alvaro Suite, músico y productor sevillano del 75. Hoy presento mi segundo álbum en solitario, Fantasio, que sigue la estela marcada por mi debut La Xana (2020) y a la vez cierra una etapa.

Fantasio cierra y abre.

Fantasio quiere contar la odisea de alguien que recuerda, desde un presente no muy grato, un pasado glorioso, y con una mirada optimista al futuro.

¿Cuándo y cómo podremos escucharlo?

Fantasio salió en plataformas digitales el 25 de febrero de 2022, onomástica de George Harrison y Nuevo Día de los Enamorados. La versión física (vinilo y CD) estará en tiendas a mitad de Primavera

¿Dónde y con quién lo has grabado?

La primera fase la hice en mi estudio, El nido del cuervo. Aquí grabé casi todas las guitarras, los bajos, alguna batería, algunos coros, secuencias y varios teclados.

La segunda fase fue en El Puerto de Santa María, con Paco Loco, con quien he grabado todas mis canciones desde 1998. Allí fui con Antonio Lomas a grabar las baterías «buenas», alguna guitarra y varios sintes, además de todas las voces.

La tercera fase de grabación aconteció durante el proceso de mezclas, en Sputnik (Sevilla) y bajo las órdenes de Jordi Gil. Allí dirigí y grabé al cuarteto de cuerdas y los coros femeninos. Allí también mezclé el disco (al igual que ocurrió con La Xana) y también mastericé.

Este trío de estudios son mi casa y el hábitat elegido para crear y dar forma a mi música.

Fantasio lo he producido yo.

Si tuvieras que definir el LP, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Ostras, me pillas con este tipo de preguntas; dejé de responderlas en los locos 90s, y ahora estoy desentrenado. Para mí el estilo, la sonoridad y las influencias de Fantasio son el Rock de la segunda mitad del Siglo XX, esos 40 años. A partir de ahí, siempre está lo que yo crea que suena, incluso lo que se ha quedado por el camino.

Al no tener aún un estilo propio a la hora de componer, ni mucho menos a la hora de producir, mis discos pecan de ser muy eclécticos. Hay momentos más noventeros, otros sesenteros, otros ochenteros. Lo quiero todo y lo quiero poco a poco.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Hay una canción que ya intenté grabar con Suite, hace 15 años, y que ha pasado por Los Labios, por La Xana y ahora por Fantasio. Aún sigue en el cajón sin ser capaz de encajar. Ha pasado por dos idiomas, tres bandas, varios títulos y diferentes orquestaciones. Imposible.

Algo gratificante ha sido dirigir con una mano de esqueleto y máscara veneciana a un cuarteto de cuerda clásica también enmascarado.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

La cosa es que yo hice cerca de 50 shows en 2021 presentando ambos discos. No voy a contar nada de lo que ha pasado y ya sabemos, pero me quedé colgado en 2020 con una burrada de fechas, América incluida. Así que mandé todo a tomar por culo, lié a Esteban García para que me ayudara con bases y teclas, nos metimos en un coche y nos recorrimos el país (Canarias y Baleares too). Y nos fue de maravilla, oiga!!!

Así que Fantasio ya está hecho y presentado hace meses, casi un año. Y la verdad es que la idea de lanzarlo era más por quitármelo de encima que otra cosa. Han vuelto las cosas a su cauce y por el camino he deshecho mi banda, me he quedado sin oficina, ni booking, ni management… ¡¡¡y a mucha honra!!! Lo que pasa es que, cuando me he puesto a masterizar y le he dedicado toda mi atención, ha aparecido una criatura hermosa y entrañable en la que hay volcado un Alvaro Suite que me ha hecho recordar lo que amo y lo que quiero hacer en mi vida. Pero claro, ahora estoy más solo que la una. ¡¡Y a mucha honra de nuevo!! Jajaja

Yendo al tema: estoy montando banda nueva para las nuevas canciones. Lo estoy haciendo sin vistas a salir a tocar. Me cansa todo ese proceso de llamar y venderte. Estoy en un momento en el que me atrae más soltar la caña y ver qué pesco, que extender la red y tratar de llenarla. Dicho esto, quiero tener planes para otoño/invierno.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. El día de nada

Mi idea a expresar era la del protagonista de la historia aterrizando en un paisaje desolador. Como el que imaginamos en Marte o Saturno. Pero resulta que es la propia Tierra. Esta temática precisaba de un contexto sonoro marciano, así que acudí a lo que para mí es marciano: Radiohead. Esa podríamos decir que es la inspiración directa en esta canción.

Ahora es cuando recordamos lo que dije de «lo que se queda por el camino»… Jaja

2. Fantasio

Aquí nuestro individuo piensa en voz alta y ruge de rabia. No le gusta lo que ve, lo que respira ni lo que oye. Empieza a recordar y tomar conciencia de que algún cambio está por venir; haga lo que haga.

La música es un rescate de hace años arrojada a una cocktelera que ni yo mismo pude controlar. Cabía todo. Experimenté con el corta/pega y fui creando estructura y arreglos como si fuera el Eduardo Manostijeras del ProTools. En un momento dado pilló algo de sentido y ahí ataqué.

3. Una realidad

Llega el momento en el que la cosa se pone más seria; rabia, desesperación, culpa, soledad. Se lía a despotricar, a meterse en bullas, a chulear, mal. Por suerte «el sol cuida de él»…

Aunque me han dicho ya varias que tiene mucho de Bauhaus, no fue premeditado. Y sí lo fue acercarme a The Cure. Del dicho al hecho…

4. Ingrata Cristina

Digamos que en este punto de la historia, nuestro protagonista ya no da para más pensar en «por qués», en culpables del desastre que le rodea, ni tiene más ganas de tratar de solucionar nada. Es momento de meditar bien la situación, poner en orden su cabeza y hacer algo. Ese algo es sentarse tranquilo a recordar…

Este es uno de los momentos que más me gusta del proceso de hacer canciones: cuando te vienen los sonidos, cuando uno a uno, los recordings aparecen a lo loco, sin parar a ajustar niveles ni preocuparte por la calidad de la grabación; cuando todo acude a ti. Esta canción la grabé entera en casa, en una tarde. Y es de mis favoritas. ¡¡¡Y me suena a The Who Sell Out!!!

5. El regreso

Este es el homenaje directo a mi infancia en La Línea de la Concepción (Cádiz). La escribimos mi hermano Chencho Fernández (os recomiendo mucho sus discos) en un ejercicio catártico de memoria familiar. Todo fue así, y así vive en nosotros.

En la historia es el punto de inflexión de Fantasio. La toma a tierra. Aquí está todo bien. Aquí quiere volver. Mi canción Beatle de todo el rato.

6. No puedo volver

Aquí se viene arriba. Se gusta. Sabe que todo va a estar bien. Al menos está enamorado; lo acaba de recordar. ¿Amor? ¿Y si todo esto no es más que una pesadilla? ¿Ficción?. ¿Y si no está todo perdido?. ¡¡Es por allí!! ¿Puedo volver?

En mis discos siempre habrá espacio, como ocurre con The Beatles o The Who, para Bowie.

Este fue el primer single de Fantasio

7. La chica del lago

Fantasía sensual de Fantasio.

Ese lago lo he visto yo…

Y he vivido los 90s

8. Conjuro

Canción de amor que sirve de amuleto, de recuerdo, de ancla con su vida anterior; la que acaba de dejar. No hay final, ni bueno ni malo. Estuvo enamorado y lo estará para siempre.

Aquí emerge el pureta que hay en el individuo. Tina, Whitesnake, Luz Casal.. baladas post setentas. Saxo y pad. Hay gente que puede vivir perfectamente en estos ambientes.

9. Amas

Mi carta de amor fuera del disco.

Tan real como el plástico que tocas.

Ese silbido me llama, y allá voy.

Con mi Morenita..

10. Gracias por todo

Como dije, esta historia no tiene un final definido como tal. Fantasio se despide, de las gracias por todo y se va. ¿Hacia dónde? Ni idea… Solo diré que desaparece entre neblina, polvareda y sicodelia.

Fantasio es una persona, un lugar, un estado mental?

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo EP? ¡Mucha suerte!

Que nadie lo confunda con un disco conceptual, por favor…

Escucha «Fantasio» de Alvaro Suite a continuación:

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!