Amatria – De las cenizas / Canción a Canción

El nuevo disco de Amatria se acerca sin prejuicio alguno a diferentes estilos musicales, convirtiendo De las cenizas en un trabajo maduro que refleja a la perfección el enorme abanico de influencias con que cuenta su autor. En este trabajo Joni Antequera se expone a sí mismo en una serie de canciones que hablan del tránsito que hay entre una mala racha y el resurgimiento de la misma.

Nos acercamos a estos temas con algunas pistas que nos da Amatria de cada uno de ellos. De esta forma podemos entender mejor todo el universo que rodea a este De las cenizas y todo el proceso que ha originado su creación.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

De las cenizas es el resultado de hacer algo bueno con las cenizas de lo malo.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Desde el 17/11/2023, editado por Vanana Records en digital y vinilo.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

En Fluxus (Madrid), con Pau Paredes.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Diría que van desde María Dolores Pradera a Crystal Castles.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

En este disco he dejado que Pau Paredes meta mano en la producción, tanto es así que en De las cenizas me tuve que ir a la calle un rato para no ver lo que estaba haciendo con el tema que yo había llevado ese día… al final salió bien, tenía él razón.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

Por ahora la fecha más importante es el 23 de febrero en Madrid, pero antes estaremos en el Winter Music Festival de Baeza el 23 de diciembre.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Miserere

Es una composición el siglo XVII de Gregorio Allegri pasada por el club. Llegó a mí a través de un podcast y nada más oírla me quedé una mañana escuchándola en bucle. Supe que tenía que hacer algo con esa armonía divina.

2. La nube

Habla de dos tipos de nube: la que te eleva y la que se te pone encima.

3. Lagartija

En el verano de 2022 iba diariamente al estudio a intentar poner en orden lo que estaba componiendo, me encontraba muchas lagartijas en los trayectos hacia el estudio y me imaginé hablando con ellas.

4. Llámame loco

Una canción de reafirmación y lucha, club con castañuelas de mi tierra y samples sacados de vídeos de Youtube, llamadme loco.

5. Sol y sombra

La primera canción que compuse del disco. Guarda un espacio oscuro dentro, pero también la luz del que sale del hoyo.

6. Donde me lleva

Aquí cuento la historia de un after en el que estuve. La viví en tercera persona, pero de vuelta en el tren la hice mía.

7. De las cenizas

Quiero que sientas mi dolor y mi agobio, pero quiero que lo bailes a la vez. Además he invitado a mi hija de 4 años para que ponga unos coritos.

8. La tierra del lince

Hablo de la tierra en la que me he quedado a criar, de la que son mis hijos y a la que estaré ligado toda la vida.

Mi adolescencia paseando por Ciudad Real en la Pandorga, a ritmazo de techno.

10. ¡Ay, por favor!

Una disputa con un vecino. Mejor hacer una canción que montar un escándalo en la escalera.

11. Busco

La escribí mientras buscaba estudio por las calles de la ciudad. Soñaba con un sitio en el que distinguir mi soledad.

12. Nana para Jon

Es lo que le canto a mi hijo para dormirlo por las noches.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

La abundancia, en términos positivos.

Escucha «De las cenizas» de Amatria a continuación: