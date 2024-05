Amigas! – Todo importa tanto / Canción a Canción

Todo importa tanto es el primer larga duración de Amigas!, un quinteto granadino que se muestra en sociedad con una propuesta de pop brillante e inteligente y unas canciones que trazan un mapa emocional que transita por diferentes estados de ánimo. El disco en cuestión ahonda en una forma de vida, dando importancia a lo vivido, alejándose de frivolidades y sacando de dentro aquellos sentimientos que más afloran en momentos de vulnerabilidad emocional.

Son ellos mismos los que nos van a contar qué podemos encontrar en este álbum y en cada uno de los 10 cortes que lo conforman. Influencias, búsquedas concretas de texturas y sonidos, maneras de expresar lo que pretenden, metodología compositiva… Amigas! nos detallan cada paso que han dado en la creación de Todo importa tanto, un trabajo valiente, liberador y, a pesar de todo, muy luminoso.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Nuestro nuevo disco es Todo importa tanto, un álbum al que le hemos puesto mucho tiempo y cariño, y del que estamos súper orgullosos por cómo es capaz de definir lo que somos y lo que queremos ser.

Somos una banda que empezó sin horizontes ambiciosos, pues algunas de las canciones que pertenecen al álbum son canciones que María escribió junto a nuestra amiga Irene, y que Jaime quiso producir, con la intención de hacer dos o tres temas para el recuerdo, y por la diversión y poco más. Sin embargo, tras ganar el premio Emergentes Granajoven 2022, al que nos presentamos sin muchas expectativas, nos dimos cuenta de que teníamos por delante el reto de grabar un disco completo con Carlos Díaz, un productor al que respetamos y admiramos mucho. Durante todo ese año curramos muchísimo por cerrar las composiciones y la producción del disco, y de hecho, tuvimos que trabajar mucho conversando sobre qué sonido queríamos conseguir, pues cuando ganamos el premio aún ni siquiera sentíamos que tuviéramos una identidad sonora clara y definida.

La fase de pre-producción ha sido súper intensa y hemos currado muchísimo en tener los temas listos para el estudio y, una vez allí, trabajamos un montón con la intuición también, para conseguir esa espontaneidad que muchas veces queda un poco apartada en las grabaciones de discos.

Todo importa tanto es una colección de canciones que nacen en una época muy concreta para nosotros y, aunque es un disco repleto de nostalgia y melancolía, ha sido pura luz poder trabajar en algo que sentimos muy nuestro y que creemos que expresa muy bien cómo nos sentimos en nuestra vida y cómo vivimos nuestros días.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

El disco salió el 12 de abril, en plena primavera. Lo hemos editado junto a Casa Maracas, que nos llevan apoyando muchísimo desde el principio y, en cuanto ganamos el premio, se pusieron en contacto con nosotras para formalizar nuestra relación y unirnos a su roster, en el que estamos con artistas súper guays y que nos llenan un montón como compañeras.

En cuanto a los formatos, pues a parte de estar disponible en todas las plataformas en todos los países del mundo, también se va a editar en vinilo, lo cual es bastante impactante, honestamente. Cuando, en casa de Jaime, produjimos nuestro primer tema entre cervezas y risas no nos imaginamos nunca poder llegar a tener una edición en vinilo de un disco nuestro.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Lo hemos grabado con Carlos Díaz, que es una eminencia en el mundo del sonido en todo el país. Ha grabado con gente como Los Planetas, Soleá Morente, Eskorzo, Niño de Elche, Apartamentos Acapulco, Fangoria e infinidad de artistas que no os imagináis. Su estudio, el Cortijo de Santa María de la Vega, es una pasada y súper acogedor. Siempre nos sentimos como sus pequeños duendes cuando estamos por allí, porque tiene un montón de cacharros y nos deja usar todo lo que queramos y cuanto queramos, además de que el estudio es su casa como tal, entonces tiene la sala de grabación de la batería justo al lado de la cocina, lo cual hace que se sienta muy cómodo currar, porque es un espacio muy hogareño.

Además, Carlos también es un poco duende, porque le encanta meterse dentro de sus trabajos y sacar sintetizadores y amplis y cacharros varios, y pensar y darle vueltas a los sonidos y tal, así que ha sido un placer increíble currar así.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Todo importa tanto es un disco que habla de muchos sentimientos muy distintos y muy personales. Desde el enamoramiento hasta la muerte, pasando por la apatía y la desilusión, la nostalgia sobre el pasado… Hay una variedad de temáticas muy grande y no hay un hilo conductor como tal, más allá de que las letras están escritas desde una intensidad emocional muy grande, y están basadas en sentimientos que han nacido en momentos de mucha vulnerabilidad emocional.

Todo importa tanto es para nosotros, además del título del álbum, una manera de ver la vida. Hay gente que no le suele dar mucha importancia a los problemas, que es capaz de vivir una vida de tranquilidad que muchas veces pasa por no darle importancia a algunas cosas. Nosotras no es que seamos la antítesis de eso, pero en general somos personas que le damos mucha importancia a todo lo que vivimos y sentimos, y creemos que es importante que, en general, le demos importancia a lo que viven y sienten las personas que tenemos alrededor.

Nosotros somos personas a las que nos gusta mucho la música con atmósferas y texturas, de todas las épocas y estilos, y ese es el eje central que vertebra el disco. Hay canciones más rápidas y más lentas, pero en general todas tienen un halo muy envolvente, gracias a que nos hemos currado mucho los ambientes de cada canción. En este sentido, si tenemos que pararnos a concretar nombres, tenemos una influencia muy significativa del universo del dream pop y de bandas como Slowdive, a los que homenajeamos en un tema específico muy inspirado en ellos, Beach House, Hatchie o los japoneses Fishmans, que le encantan a Jaime.

Por otro lado, para entender guay este disco es clave pensar en ciertas artistas femeninas contemporáneas que, de algún modo, nos influyen, a veces en sonido, a veces en espíritu, y a veces en ambas, como Lana del Rey, Wolf Alice, Phoebe Bridgers… De hecho, todas ellas nos han ayudado en algún momento u otro a enfocar o encontrar la dirección de alguno de los temas del disco.

Por su parte, Jaime, que aparte de componer las canciones junto a María, también las produce, tiene un proceso de producción muy inspirado por el concepto del sample y el remix, le encanta reciclar y reutilizar cosas que conoce de artistas que le gustan, para después mezclar en un mismo tema recursos de distintos universos. Al final, somos gente a la que le encanta la música desde muy pequeños y es difícil para nosotros pararnos a pensar en qué cosas influyen más o menos directamente en nuestro sonido, pero creo que podemos estar de acuerdo en que pertenecemos a la estela del dream pop.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Pues la verdad es que no recordamos ninguna anécdota graciosa concreta del periodo de grabación porque, en general, nos lo hemos pasado muy bien y nos hemos divertido un montón, así que no hay algo específico que nos sacara de la situación y quedara para el recuerdo. Pero algunos de los mejores momentos que tuvimos surgieron cuando grabábamos sintetizadores y Carlos, nuestro técnico y co-productor, a veces, buscando sonidos concretos, se quedaba hipnotizado toqueteando botones y knobs para encontrar exactamente lo que buscaba. A nosotros nos hacía mucha gracia porque le hablabas y era como si desapareciera del plano físico. De repente, se hacía uno con el teclado y hasta que no encontrara el sonido concreto no podías interactuar con él.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Por ahora hemos estado súper concentrados en el proceso de post-producción, haciendo videoclips, artes, etc., con lo que no hemos tenido mucho tiempo para ponernos a organizarnos con esto. Sin embargo, nuestro sello Casa Maracas nos está echando un gran cable con esto y esperamos pronto tener una buena cantidad de fechas para que la gente pueda ver nuestro disco en directo. Además, nos preocupamos mucho por el sonido en directo y el que nos vea seguro que no se defraudará.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Todo importa tanto

Fue la penúltima canción que compusimos para el disco. Es una canción muy importante para nosotros y para María, pues habla de una situación muy profunda y personal para ella que, además, fue un impacto muy grande durante la creación del álbum. Es por eso, por lo muchísimo que nos gustó y por lo tantísimo que nos encantó el nombre de la canción, que un día, tomándonos unas cervezas justo después de reunirnos por primera vez con nuestro sello, a María se le apareció un ángel y dijo que Todo importa tanto tenía que dar título al álbum.

A medida que fuimos mascándolo, sentimos que era un título perfecto, pues el discurso del álbum es un discurso que habla de muchos sentimientos y emociones, más o menos profundos para otras personas, pero que nosotros vivimos con muchísima intensidad. En parte, sentimos que hay algo que reivindicar cuando decimos Todo importa tanto, y es que es vital escucharnos a nosotros mismos y entender nuestros sentimientos y emociones, pero sobre todo, es vital que intentemos entender los de demás. En sí, la canción creemos que encapsula muy bien los distintos vértices del disco y es una presentación perfecta para lo que luego se puede escuchar.

2. Mis movidas

Es una especie de rara avis dentro del disco, pues es un tema muy enérgico y muy directo, probablemente nuestra canción más cercana al pop como tal por varios aspectos y desde el principio supimos que era lo más cerca que habíamos hecho a un hit, aunque sin pretenderlo en ningún momento. El tema nos surgió muy fácilmente, ya que María lo había compuesto con una instrumental de internet, con lo que imaginar la canción se hacía fácil. Aunque luego acabó teniendo sonoridades y arreglos completamente distintos, la base era muy evocadora, mucho más que lo que pueda ser a veces una simple demo solo con una guitarra.

Es una canción que habla de esa ansiedad por la que tanto pasamos la gente de nuestra generación, esa idea que tan arraigada tenemos ya de que el futuro es completamente incierto y, de algún modo, oscuro. Y, como decimos en el estribillo, tenemos todo el derecho del mundo a quejarnos y a no querer enfrentarnos a ello, a quedarnos en una esquina y pensar solo en nuestras movidas y no en las que nos han obligado a heredar.

3. Afonía de alma

Es una de las canciones más antiguas que tenemos, al menos la composición inicial. Durante el proceso de producción del disco siempre estuvo un poco pendiente de un hilo, pues Jaime no sabía cómo enfocar exactamente la producción de la canción, aunque estábamos convencidos del potencial que teníamos. Así, con la admiración absoluta de María por Beach House en mente, Jaime comenzó a crear la atmósfera de la estrofa, con esos arpegios y ese órgano que tanto recuerdan a la banda estadounidense, y solo faltaba algo que le diera carisma y personalidad al tema, momento en el que nació el riff del inicio y que se repite varias veces a lo largo de la canción. Es una melodía súper evocadora que hace que el tema tenga un aspecto muy propio.

Por otro lado, el final lleno de armonías vocales y coros de María da al tema un momento de espacialidad súper bonito. En general, hemos intentado conseguir espacios etéreos a lo largo de todo el disco en muchos momentos, y creemos que es uno de nuestros puntos fuertes.

4. Déjame en paz

¿Sabéis esas personas que entran a un sitio y, por lo que sea, consiguen que todo el mundo les mire durante unos segundos de más? Eso es lo que sentimos durante mucho tiempo con Déjame en paz. Ahora, después de tanto (como suele ocurrir también con esas personas), la hemos bajado del pedestal y está a la altura del resto en cuanto al cariño que le profesamos, pero es una canción de la que toda la banda hemos estado súper enamorados.

Es un reto componer una canción como esta, pues tiene una estructura bastante poco común, con una parte solo con sintetizadores y voz que dura toda la primera mitad de la canción (alrededor de un minuto y medio) y que, después, da paso a una segunda parte mucho más enérgica, con batería y guitarras, y donde realmente encontramos una especie de «estribillo». El punto de partida de este tema es Nunca estoy de C. Tangana. Realmente no son temas que tengan mucho que ver, pero siempre hemos pensado que esa canción tiene un arpegio realmente bonito y eso es lo que queríamos conseguir, una armonía evocadora y un arpegio con ritmo pero no excesivamente recargado.

En ese sentido, una vez teníamos el arpegio, nos faltaban el resto de aspectos de la canción, pero sabíamos que queríamos hacerla crecer. Sin embargo, no queríamos caer en la estructura común de que se fueran añadiendo capas e instrumentos poco a poco hasta acabar en una especie de clímax, así que decidimos, en vez de hacer eso, hacer que entrasen todos los instrumentos a la vez. Además, para que el impacto fuera mayor, dejamos que la canción se desarrollase durante un buen rato antes de llegar ahí. Como podréis escuchar, sin embargo, esa primera parte está cargadas de texturas para que el oído esté siempre despierto y atento a todos los adornos que hay.

5. Pobre corazón

No vamos a decir cuál es la inspiración de Pobre corazón porque es demasiado directa y fácil de pillar, así que dejamos que quien la pille se sienta premiado por su conocimiento. Por si acaso, dejamos como pistas que es una banda que tiene casi 50 años y el tema al que nos referimos está en un disco del 89. Jaime siente absoluta devoción por esta banda y, al escuchar la demo de María, que compuso la canción simplemente con su guitarra española (que es la guitarra de las demos), se le vino directamente a la mente la canción que mencionábamos de la banda en cuestión.

No hay mucho más que hablar de este tema a nivel instrumental, pues salió bastante directo al basarnos en un tema ya existente y es más bien un juego de distintas guitarras que van creando atmósferas y jugando con distintas melodías. Sobre la letra, es una canción que, en este caso, habla de nuevo de algunos de los males endémicos de nuestra generación, como es el de la apatía, que a veces llega a ser incluso anhedonia, pues directamente no eres capaz de encontrar el placer en nada de lo que creías que lo tenía para ti.

6. Untitled sensaciones

Una canción que lleva con nosotros también desde los inicios y que ha pasado por un proceso muy largo de producción, pues ha habido hasta cuatro versiones muy distintas de la misma canción hasta llegar a la final. En un principio, la producción dependía mucho de guitarras rítmicas que sentíamos que no eran nada interesantes, pues esta es una de las cosas que hemos intentado con creces en este disco, no caer en los puntos comunes a la hora de utilizar ciertos instrumentos. En ese sentido, casi todas las guitarras que suenan en el disco son arpegios y melodías.

Para la versión final partimos de dos inspiraciones claras que, a su vez, lo son una de la otra. En primer lugar, Jaime (y Néstor) tuvieron una obsesión pasajera por The 1975 durante los meses de creación del disco y a Jaime le encantan algunas canciones de su último disco, entre ellas la de introducción del álbum. Como decíamos, a su vez, esa canción está inspirada en All My Friends de LCD Soundsystem, una banda que nos encanta también a varios de nosotros. Así, sentimos que era buena idea unirnos a ese linaje y, aunque no lo extraemos exactamente, intentamos crear algo parecido a lo que hacen ellos, pues nosotros incluimos también una especie de riff (en nuestro caso con algo de delay que ayuda a conseguir ese efecto de hipnosis) que se repite constantemente, aunque los acordes, el ritmo y la melodía vayan cambiando.

Es una canción, además, llena de coros y armonías vocales que no estaban nada pensadas antes de llegar al estudio y, sin embargo, salieron súper rápidas e intuitivas una vez estábamos allí. Además, hubo un momento en el que estábamos ya completamente obsesionados con meter coros aquí y allá porque teníamos la sensación de que todo quedaba increíble. Al final, metimos un poco de cabeza para no recargar el tema y ahí está el resultado final para escucharlo.

7. Nuevas formas de echar de menos

Es otra de esas canciones que ha pasado por un largo proceso de producción hasta llegar a ser lo que es hoy en día. Sin duda, la inspiración clara y directa para este tema es Alizzz. Lo más curioso sobre este tema es que, el mismo día en que íbamos a la primera sesión de grabación del álbum, por la mañana, Néstor y Jaime tomaron la decisión de cambiar la progresión de acordes del tema, inspirados por Todo está bien, una canción que acababa de lanzar Alizzz. De hecho, la parte final, que se quedó como estaba, estuvo muy influenciada por Hong Kong, la última canción del disco de El madrileño de C. Tangana, con Calamaro y producida por Alizzz.

En general, Nuevas formas de echar de menos siempre fue un tema que nos sonaba mucho a canción americana y, de hecho, la introducción también estuvo inspirada en parte por Brooklyn Baby de Lana del Rey, que quien la escuche la pillará al vuelo. Por eso, en esta canción decidimos tirar por una producción no tan moderna. Sin embargo, aunque es una canción en parte enérgica, sigue manteniendo esas sonoridades del dream pop y esa atmósfera nocturna, pues ese estilo de arte inspirado en el folklore americano sentimos que tiene mucha relación con el mundo del dream pop, véase una inspiración súper grande para nosotros: Twin Peaks.

Como anécdota, esta canción nace porque una noche, María despertó de un sueño con una melodía en la cabeza, que rápidamente trasladó a la guitarra para no olvidarse.

8. Techos bajitos

Es una canción que también existe desde los principios de la banda. Esta canción fue muy difícil de trabajar porque siempre tuvimos muchas dudas con cómo producir el tema, ya que por su estructura, que no es muy común, nos daba la sensación de que le faltaban cosas, pues la veíamos como una demo siempre, nunca nos daba la idea de estar terminada. Al principio de la grabación, incluso nos planteamos sacarla del álbum y componer otro tema que ocupara su lugar, sin embargo, tras grabarla y enfriar la mente y mirar al tema con perspectiva, nos dimos cuenta de que la canción estaba como tenía que estar y así era perfecta.

Muchas veces, este tipo de problemas son simplemente espirales en las que entras y ya dejas de ver las cosas con raciocinio y claridad, y eso es lo que nos pasó con Techos bajitos, hasta que hablamos con gente que teníamos alrededor y nos hablaron genial de la canción, con lo que fuimos capaces de entender que simplemente le teníamos una especie de tirria y que, en realidad, era una canción muy bonita y especial.

Esta canción es, además, muy importante para nosotras, porque la voz principal no la hace María, sino Irene, que fundó la banda junto a María y Jaime y estuvo con nosotros desde el inicio hasta que el proyecto cogió mucha fuerza y decidió apartarse porque quería continuar con otros caminos vitales. A pesar de ello, Irene es una persona muy importante para nosotros y para este álbum, pues cinco de las canciones están escritas por ella, y estuvo involucrada durante el proceso de grabación y producción. Así que, como homenaje, decidimos mantener su voz en esta canción que, además, era su canción favorita del disco.

9. Voy a confesar

Casi todas las canciones de este disco se han compuesto, en primer lugar por María o Irene con simplemente voz y guitarra, y luego han pasado a Jaime que, con ayuda de Néstor y María, ha compuesto los arreglos y producido la canción en sí. Sin embargo, Voy a confesar se hizo al revés. Buscando experimentar con nuestros propios procesos, Jaime decidió componer la base al completo, mandársela a María y que ella le pusiera letra, y así es como salió esta canción.

Para nosotros es una canción que engancha con algunas de nuestras referencias más antiguas, por eso tiene ese tipo de sonoridades más cercanas a los 90, teniendo en mente bandas como Cocteau Twins, This Mortal Coil o Mazzy Star. El ambiente de la canción es, de algún modo, enigmático y nocturno, y por eso, Jaime pidió que la letra fuera en esta canción especialmente misteriosa. Así, Irene decidió escribir sobre esa situación complicada en la que te encuentras cuando sientes atracción hacia una persona y crees que es recíproco pero aún no estás convencida de ello. Ese momento de misterio y falta de claridad fue para nosotros una idea perfecta de la que partir, a la que adornamos con mucho simbolismo religioso y espiritual.

10. No vas a hacerlo

La última canción del álbum es también la última canción que compusimos. No fue una elección buscada, simplemente nos dimos cuenta de que No vas a hacerlo era el tema perfecto para terminar el disco. En parte, nos gusta pensar esto porque es el tema en el que hacemos una referencia más directa a uno de los grupos más importantes para nosotros, sobre todo en relación a la creación de este disco. No ocultamos que esta canción está inspirada completamente en When the Sun Hits de Slowdive.

La letra de esta canción es quizás una de las más duras y oscuras del disco, pues es una expresión de toda la rabia que provoca ser autoconsciente de la apatía y la desilusión que vive una misma en ciertos momentos de su vida. Ya en medio del proceso de escritura, María le envió a Jaime parte de la letra sin acabar y le comentó la idea de que le inspiraba mucho la canción que hemos mencionado de Slowdive, para tenerla en mente como referencia. Las referencias son directas y claras, con lo que no hay mucho que decir sobre el proceso de composición que, por su parte, fue bastante divertido, ya que a todos nos encanta tocar las canciones que nos emocionan de los artistas que nos gustan, así que esta canción es, por así decirlo, nuestro pequeño capricho.

Por último, la parte final se basa en el final del Punisher de Phoebe Bridgers, una parte de la canción I Know the End, de la que sacamos la progresión de acordes y la idea de los coros. Todo ese clímax sentimos que es la manera perfecta de acabar un disco como el nuestro, aunque tras la tormenta viene siempre la calma y a Jaime se le ocurrió acabar la canción con un corte en seco y un par de guitarras acústicas afinadas en abierto, haciendo unos acordes súper etéreos.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Esperamos que todo el mundo que escuche nuestro álbum se sienta arropado de algún modo por nosotros, pues hemos querido hacer un álbum en el que escuchar sentimientos y emociones que muchas veces nos cuesta sacar de dentro, pero siempre es más fácil hacerlo si sabes que no estás sola. Tenemos muchas ganas de llevarlo a la gente, de tocarlo en directo y de poder continuar con nuestro proyecto durante muchísimo tiempo más. ¡Muchas gracias por contar con nosotros y atendernos con tanta ilusión!

