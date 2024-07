Amor Líquido – Amor Líquido / Canción a Canción

El proyecto arrancó en plena época pandémica, con el primer EP de la banda. Amor Líquido vienen de ahí y, como hijas de su tiempo, la propuesta de la banda es muy generacional y urgente. Su primer y homónimo larga duración es un trabajo biográfico y define al 100% el espíritu del grupo y de toda la generación Z. El hastío, la dificultad en la consecución de las expectativas vitales, el miedo al futuro, los problemas en las relaciones personales, las complejidades del amor… De todo ello hablan las canciones de un disco que representa a sus creadoras y a la mayoría de sus seguidores.

Hablamos con Amor Líquido de todo esto y analizan para nosotros cada uno de los 11 cortes que componen su álbum debut. Adentrarse en sus canciones es conocer al grupo y el sentir que tienen los jóvenes de sus generación. Entender sus canciones es sentirse comprendidos y menos solos. La energía y la efervescencia de toda una generación concentradas en menos de media hora de música.

Bienvenidas a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos vuestro nuevo disco.

Amor Líquido somos Sara (voz), Peral (guitarra y coros), Eva (batería y coros) y Gaby (bajo). Cuatro amigas que hacemos música porque nos divierte. Comenzamos pre-pandemia, con nuestro primer EP Por Supuesto, desde entonces hemos hecho conciertos y sacado mucha música, hasta ahora, que hemos sacado nuestro primer disco, un disco que recibe el nombre de la banda, Amor Líquido, y con el que queremos dar comienzo a un nuevo camino. Seguimos con la misma identidad en el sonido, pero hemos querido dar un paso más allá en todo lo posible.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Desde el 28 de junio está disponible en todas las plataformas y, a partir de principios de julio, estará disponible en físico.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Ha sido grabado en Metropol Studios y coproducido entre Jimena Amarillo y nosotras mismas.

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

El disco pretende ser un grito de defensa del amor, pero no del amor clásico romántico, del amor a tus amigas, a tus redes de apoyo. Ir más allá y reivindicar la idea de comunidad frente a una sociedad cada vez más individualista. Tenemos influencias muy variadas, desde Turnstile, Cage The Elephant, Hot Wax… hasta Carolina Durante, Error97, Las Petunias… Hemos querido que en el disco haya sonidos muy variados, que cada canción tenga un sello único de identidad, una personalidad.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Bueno, sin ir más lejos, el primer día de grabación (los teníamos contados con los dedos de las manos), por una avería en todo el barrio donde estaba el estudio, estuvimos con idas y venidas de la luz durante toda la mañana, lo que obligó a Eva a grabar once baterías en una sola tarde. Al día siguiente no podía levantar las manos ni para sujetar las alitas de pollo que pedimos.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Tenemos pensado hacer gira de presentación y tenemos muchas ganas, ya estamos ensayando. Por ahora solamente está confirmado que tocaremos en Zaragoza Feliz Feliz en diciembre, cosa que nos hace muchísima ilusión.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. A ver quién miente más

Esta canción fue la primera que compusimos, la que nos hizo querer hacer un disco. La íbamos a incluir en nuestro último EP, pero decidimos guardárnosla para nuestro primer disco. Le tenemos un cariño especial. Nos gusta mucho desde que la hicimos y siempre tuvimos claro que sería el primer single.

2. Mírame

Esta fue una de las canciones que compusimos cuando nos fuimos unos días a la casa de la abuela de Peral. En un principio, cuando la compusimos tenía el nombre de Mírate y hablaba desde un punto de vista diferente, era un intento de ayudar a alguien que estuviera en un momento complicado. Decidimos darle la vuelta, hablar en primera persona, ya que no era una situación que nos pillase tan lejana porque todas habíamos pasado en algún momento o estábamos pasando por esa situación. Que fuera un grito de pedir ayuda, que hablase de una situación que, consideramos, es bastante común en nuestra generación.

Musicalmente intentamos buscar unos sonidos que recordasen a ese bucle en el que te enfrascas cuando estás en una situación depresiva o de ansiedad.

Como curiosidad, Eva se empeñó en utilizar un cencerro en esta canción y creemos que ha quedado bastante bien, lo único que ahora tenemos que llevar el cencerro a todos los conciertos.

3. La tarta de la abuela

Esta canción cambió muchísimo, también fue una de las que compusimos en el pueblo. Al principio era una bossa nova, con eso lo decimos todo. Queríamos contar la historia de una mujer que, harta de su matrimonio, decide envenenar a su marido para liberarse de esa carga. Una canción que celebra la libertad que supone para muchas mujeres librarse de su matrimonio, aunque no sea de la manera más correcta.

4. Metro Goya

Nos encanta tocar esta canción. Basada en una historia real, decidimos hacerle una segunda parte a nuestro single Metro Ibiza, que también nos encanta. Quisimos que quedase claro que el final de esa historia no era que acabasen juntas. Cuenta la historia de cuando quedas por primera vez con esa chica de derechas que decidiste dar una oportunidad, pero cuando llegas a su casa y comienza a hablar… sales corriendo.

Mucha influencia de Turnstile en el proceso de composición musical. Quisimos irnos a un extremo, arriesgarnos a hacer un sonido que no es tan frecuente en las bandas que nos rodean.

5. La escena

Basada en hechos reales completamente. Hablamos de gente en concreto, pero es aplicable a muchísimas bandas de hombres que se encuentran ahora mismo en el top de la escena de indie/rock de este país. A veces presuponemos que, por pertenecer a ciertos contextos, la gente tiene ciertos ideales y luego, cuando les escuchas hablar a solas, te das cuenta de que muchos tienen unos tintes de machismo y homofobia mucho más grandes de lo que les gustaría reconocer.

Nos llamaron «grupo de bolleras», y lo somos, ¿cuál es el problema con eso?

6. Suavidad Radical

Queríamos hacer una canción donde la letra repitiera un mismo mensaje todo el tiempo. Jugando con la intensidad de la música para definir el avance de la canción. Es una canción que reivindica perder el miedo a decirle a tus amigas, y a quien sea, que les quieres.

7. Tus manos

El ft. del disco. Hacer una canción con Jimena Amarillo no era algo que entrara en nuestros planes. Cuando nos lo propuso aceptamos encantadísimas, pero con algo de miedo de cómo íbamos a compaginar dos estilos de música tan diferentes. El resultado ha sido mucho mejor de cómo esperábamos. Es una canción que nos gusta muchísimo, ha pasado por etapas muy diferentes, en una de ellas incluso Jimena «gritaba»…, hasta llegar al punto en el que está.

Es una canción que habla de cuando no sabes si la otra persona te corresponde en lo que tú sientes, cuando no sabes si es lo correcto, cuando no sabes cuánto va hacia adelante lo que tenéis…

8. (inserte_nombre)

Esta canción, en un primer momento, recibía el nombre de las iniciales de la persona por la que la escribimos, pero nos dimos cuenta de que realmente podría estar hablando de cualquiera, de muchos hombres de la industria musical. Hombres que cometen abusos, que son «cancelados», que van siempre de manera sistemática a por chicas que son más jóvenes, que salen constantemente testimonios sobre ellos, pero siguen teniendo una tranquilidad laboral en el mundo de la música que te hace pensar hasta qué punto realmente se está haciendo caso a las víctimas.

9. No me grites

Una de nuestras favoritas, esta canción tiene un mensaje claro: «No me grites, que no estoy sorda. No me manipules, que no soy tonta». La ruptura de una relación tóxica, controladora, que te ahoga. Salir de ahí y salir con rabia por haber estado.

Musicalmente quisimos darlo todo, introdujimos una complejidad que, por algún motivo, salió bien en el estudio, pero ahora nos toca ensayarla para estar a la altura en los directos.

10. No estoy a la altura

Cuando Sara leyó esta letra en el local por primera vez el resto de la banda se emocionó. Es «la triste», como la llamamos nosotras. Es una canción que habla de cuando intentas ayudar a una persona que quieres, que está pasando por un momento complicado pero, por mucho que lo intentes, no consigues estar a la altura de la situación. Es una carta de amor, pero también de impotencia. Es una petición de que la otra persona se abra contigo, se deje caer porque tú la vas a sujetar.

11. Me quedo contigo

Esta canción también la compusimos en el pueblo de la abuela de Peral. Fue de las primeras que hicimos y también le tenemos un cariño especial. Es una canción que habla de cuando estás con alguien a quien todos tus amigos odian. El elegir quedarte en esa toxicidad de la que te está avisando todo tu entorno. Quizá la más popera del disco, una de las más divertidas seguro.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Tocar, tocar, tocar y tocar. Lo que más disfrutamos son los directos y ojalá que con este disco nos salgan muchos conciertos y que la gente tenga ganas de escucharlo.

Escucha «Amor Líquido» de Amor Líquido a continuación: