El debut homónimo de Anabel Lee ya está en la calle desde hace unos días. La banda, formada por Borja, Victor, Perdi y Jordi irrumpe así en la escena musical de nuestro país con una propuesta a caballo entre el post-punk y el new wave, con una clara inspiración británica pero con ingredientes originales suficientes para adquirir una personalidad propia.

El enérgico proyecto de este grupo catalán está plagado de urgencia y efervescencia. Sus canciones, gracias a las cuidadas melodías y a lo pegadizo de muchas de sus letras, tienen todos los visos de poder convertirse en verdaderos himnos en potencia. Invitamos a Anabel Lee a que desgranen su debut discográfico para nosotros y este es el resultado.

Bienvenidos a CrazyMinds. Lo primero, presentaos para nuestros lectores

Somos Anabel Lee y nuestro primer disco tiene el mismo nombre. Son 11 canciones muy distintas pero que creemos definen perfectamente el espíritu emergente de la banda y nuestras intenciones a corto plazo.

¿Cuándo y cómo podremos escucharlo?

Ya está disponible en todas las plataformas digitales (como Spotify y Apple Music, por ejemplo), y en físico a través de nuestro Bandcamp. En CD y en vinilo.

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

El disco está grabado y producido por Carlos Hernández Nombela (productor de bandas como los Planetas, Triángulo de Amor Bizarro, Viva Suecia entre muchos otros) en El Castillo Alemán, su estudio en Pedrezuela (Madrid).

Si tuvierais que definir el LP, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Hablar sobre un significado único nos sería imposible. A nivel de estilo tocamos muchos palos, vamos del Post Punk hasta el Punk Pop pasando descaradamente por el Pop. En resumen, es un disco con muchísimas influencias, posiblemente las que más destacan son bandas como Buzzcocks, Joy división o Los Burros entre muchas otras; el sonido de los 80s nos ha aportado muchísimo en nuestro sonido. Al final no somos ni indie ni punk, somos Anabel Lee.

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Durante la grabación, Carlos nos llevó cada día a comer a un restaurante en Pedrezuela en el que preparan las que posiblemente sean las mejores croquetas de Madrid. En esas croquetas está el secreto del disco.

Ahora, normalmente, estaríais a punto de empezar una gira y pensando ya en los festivales del próximo verano, pero con la situación actual por la pandemia, ¿qué planes tenéis para presentarlo en directo?

Cada semana las medidas y restricciones en torno al covid van variando. Cada región o comunidad tiene sus propias normas, no se pueden hacer planes fijos. Como siempre decimos, Anabel Lee es una banda de directo así que tarde o temprano, quiera o no quiera la situación actual; pronto nos dejaremos caer por algún escenario.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.



1. Deberías Estar Conmigo

Fue el tema que determino el sonido que debía seguir la banda. Al principio no teníamos muy claro qué camino seguir, surgió de repente. También fue el primer tema que grabamos, hizo que a día de hoy fuésemos Grup Cases de la música 2020 y estuviéramos en Artica Management.

2. Qué Quieres de Mí

Un tema muy pegadizo y coreable, con muchas influencias del movimiento Mod. Te arranca al baile y recuerda a aquellas noches que nada tienen que ver con lo de ahora. En directo solemos enlazarla con un tema muy mítico de una banda referencial para nosotros. Tendréis que ir a vernos en directo para saber de cual se trata.

3. Cabezas de Cartel

En este tema dejamos ver claramente nuestras influencias del post punk y new wave. Bandas como The Cure o New Order nos han marcado el camino a seguir para este tema. Una melodía de voz y bajo que nos acompaña durante toda la canción, con un contundente beat por parte de la batería.

4. Plaza Mayor

La compusimos en el momento en el que nos dimos cuenta que toda la vida de la banda estaba pasando por Madrid. Nos escucha más gente allí que en Barcelona. En los ratos muertos de la grabación del disco dábamos vueltas por Madrid intentando gastar lo justo. La verdad es que nunca hemos estado en la Plaza Mayor

5. Sobran Defectos

El titulo lo dice todo, una canción que habla sobre la deconstrucción y los defectos. Un tema inspirado en el Punk Pop de los Buzzcocks. Contamos con la colaboración estelar de Sandra García de Juniper Moon. Nunca estaremos lo suficientemente agradecidos por todo el apoyo y la predisposición que ha tenido Sandra para hacer las segundas voces.

6. La Mejor Canción del Año

En este tema dejamos ver nuestra parte más oscura. Aquí sacamos nuestras influencias punk para componer el tema, un beat demoledor junto con una voz muy melódica que hace de contraste. El estribillo pegadizo hizo que nos decantáramos para que fuera nuestro segundo single, que retiramos de las redes para volver a regrabarlo junto con Carlos Hernández.

7. Tardes Muertas

Es una canción sobre desamor, desencanto vital y sustancias tóxicas. Queríamos romper un poco la estructura que comparten la mayoría de las canciones de este disco, plantear un tema para apretar mandíbula en el directo y pegar saltos de manera ininterrumpida durante los 2 minutos y algo que dura.

8. Un Monstruo Viene a Verme

Un tema inspirado en el punk británico. Estribillo pegadizo con un punteo y solo de guitarra muy sólido. Con este tema nos podemos sentir identificados, asociarnos y acompañarnos. Todos han tenido o tienen un Aitor en sus vidas. Con todo el cariño del mundo, le dedicamos este tema a nuestro colega Aitor.

9. Quizás Te Espere (Igual Que Ayer)

Para nosotros un tema menor en el disco pero que está teniendo muy buena recepción. Es el corte más clásico del disco y nos evoca a algunos grupos de rock de los 90. Hay sentimiento en ella y más experiencias vitales, como en la mayoría de nuestras letras, pero en esta hay menos pistas.

10. Terrores Nocturnos

Es posiblemente nuestra apuesta más firme. Un tema por el que decidimos apostar y arriesgarnos. El bajo es el hilo conductor de todo el tema, Carlos decidió apostar por un sonido estéreo, para que la distorsión se apoderara de los oídos del oyente. Grabado con ampli de bajo y de guitarra para sacar la distorsión y, eso sí, suboctavado. La melodía de voz hace de contrapunto durante todo el tema, una voz muy melódica y pegadiza pero a la vez incisiva, a veces poco agradable. No hay que obviar el beat contundente de la batería y los arpegios y riffs de la guitarra que quedan difusos en ese muro de distorsión

11. Cuando Despiertas

Es probablemente el tema al que le tengamos más cariño. Surgió en nuestro primer viaje de grabación a Madrid. En una tarde sacamos la estructura principal, mientras cenábamos sacamos el tema al completo que decidimos grabar con el móvil en el lavabo. Un día después estábamos grabando ese tema en el Castillo Alemán. Fue una apuesta arriesgada pero segura. A demás, pronto desvelaremos una colaboración muy importante para nosotros en la que sacaremos una re-edición de este tema en concreto

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperái conseguir o que os traiga este nuevo LP? ¡Mucha suerte!

Tocar mucho y en todo tipo de sitios, eso será señal de que estamos llegando a la gente. Terrassa se nos hace muy pequeña.

Escucha “Anabel Lee” a continuación: